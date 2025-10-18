»ö¼Â¾å¤ÎJ2¹ß³Ê¡ÄµÕÅ¾»ÄÎ±¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¾õ¶·¡×¡¡´ÆÆÄ¤Ï°Å¤¤É½¾ð¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡×
¿·³ã¤ÎÆþ¹¾´ÆÆÄ¡¢²£ÉÍFM¤Î¾õ¶·¤òÆþ¤ì¤º¡ÖÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï10·î18Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç15»î¹ç¾¡Íø¤Ê¤·¤È¤Ê¤ê¡¢J1»ÄÎ±¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£½¢Ç¤¸å¤¤¤Þ¤ÀÇòÀ±¤Î¤Ê¤¤Æþ¹¾Å°´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤Þ¤º¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡6·î¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Å¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À°ìÀï¡£¿·³ã¤ÏGKÅÄÂåÎ°²æ¤òÃæ¿´¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Á°È¾36Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤òÊø¤µ¤ì¤ë¤ÈDFÃ«¸ý±ÉÅÍ¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¤ËÇÔ¤ì¡¢»ÄÎ±·÷Æâ¤Ç17°Ì¤Î²£ÉÍFM¤È¾¡¤ÁÅÀ12º¹¡¢ÆÀ¼ºÅÀ18º¹¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¹ß³Ê¤Ï·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æþ¹¾´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤Þ¤º¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¾¡Íø¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°Å¤¤É½¾ð¡£¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤ì¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÄ©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤Ê¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¼Â¾å¤ÎJ2¹ß³Ê¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿Æþ¹¾´ÆÆÄ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤ç¤¦¤â¤¢¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤À¤±»î¹ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦»Ñ¤È¡¢¾¡¤Á¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¹ï¤Ë³«»Ï¤·¤¿²£ÉÍFM¤Ï¡¢Á°È¾4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ï¾ðÊó¤òÆþ¤ì¤º¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡´ñÀ×¤Î»ÄÎ±¤Ø¤Ï¡¢»Ä¤ê4»î¹ç¤ò4¡¢5ÅÀº¹¤Ç¤ÎÁ´¾¡¤Ç½ª¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤âÆÀÅÀ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦ÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆþ¹¾´ÆÆÄ¡£¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¯»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë