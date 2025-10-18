±ºÏÂMF¶â»ÒÂóÏº¤¬Éû¿³¤ò¾®ÆÍ¤°ìÈ¯Âà¾ì¡¡Ä¹´ü½Ð¾ìÄä»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¡Ä»Ø´ø´±¡Öµ¯¤³¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×
±ºÏÂ¤Ï²£ÉÍFM¤Ë0-4¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎMF¶â»ÒÂóÏº¤Ï¡¢10·î18Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Î»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÂà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Éû¿³¤ò¾®ÆÍ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤À¤±¤Ë¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡±ºÏÂ¤¬Á°È¾¤À¤±¤Ç0-4¤ÈÂç¤¤Ê¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥²¡¼¥à¤Ë¸åÈ¾¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¶â»Ò¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ä¥¯¥í¥¹¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤òÌÜÏÀ¤ó¤À¡£ÆÍÇË¤òÁÀ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÈ½Äê¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤ê¡¢ÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ç¶â»Ò¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¤ÎÄ¾¸å¡¢Éû¿³¤ØµÍ¤á´ó¤Ã¤Æ¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¾®ÆÍ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿³¤«¤é¤¹¤°¤µ¤Þ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ÆÂà¾ì½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤½¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Èà¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¤È¤³¤í¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ïµ¯¤³¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ò´ò¤·¤¯¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤¬Äê¤á¤ëÄ¨È³µ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿³È½°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹Ô¡ÊÉªÂÇ¤Á¡¢¥Ñ¥ó¥Á¡¢½³¤ê¡¢³ú¤ß¤Ä¤¡¢ÂÃ¤òÅÇ¤¤«¤±¤ëËô¤Ï²¥ÂÇ¤¹¤ë¡Ë¡×¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖºÇÄã12¤«·î´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ßµÚ¤ÓÈ³¶â¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£J¥ê¡¼¥°µ¬Î§°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ½ÃÇ¼¡Âè¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¶â»Ò¤Ë¤ÏÄ¹´ü´Ö¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë