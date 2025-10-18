ºÇ½ªÈ×¤ÎJ1¤¬Âçº®Àï¡Ö½ç°ÌÉ½Ä¯¤á¤Ê¤¬¤é±ä¡¹¤È°û¤á¤ë¡ª¡×¡¡¾å°Ì¤â²¼°Ì¤âÊÑÆ°¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¡×
7»î¹ç¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿
¡¡J1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤¬10·î18Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤éÊ£¿ôÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Î»î¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢¼ó°ÌÁè¤¤¤È»ÄÎ±Áè¤¤¤ÎÎ¾Êý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2°Ì¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ò5-0¤Ç²¼¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò63¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È°ú¤Ê¬¤±¤¿¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤ËµÍ¤á¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤â4º¹¤Þ¤Ç½Ì¤á¤¿¡£
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÏÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ò5-3¤ÇÀ©¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò56¤È¤·¤Æ6°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤È¥Û¡¼¥à¤Ç0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡£¾å°ÌÀª¤¬Â·¤Ã¤Æ¾¡ÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤Ê¤«¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì·÷ÆâÁè¤¤¤¬¤µ¤é¤ËßõÎõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¼°Ì¤Ç¤Ï¡¢17°Ì¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬±ºÏÂ¤Ë4-0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ34¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£²£ÉÍFC¤ÏÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤È2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ¾¡¤ÁÅÀ32¤È¤·¤¿¡£ºÇ²¼°Ì¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë0-1¤ÇÇÔÀï¡£¾¡¤ÁÅÀ¤Ï22¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡Àá¤Ë¤âJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¤·¤¿J1¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ¿·½ç°ÌÉ½¤Ë¡¢SNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤J1¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡ÖÍèµ¨¤ÏJ2¤«¤Ê¤¡¤È¡¢Ê¢¤ò³ç¤Ã¤¿¼¡Âè¡×¡ÖºòÆü¤Î¶âJ¤¬¤É¤Ã¤Á¤â¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢ÅÀÆ°¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÇð¹ñÆâ2´§ÁÀ¤¨¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö10°Ì¥»¥ì¥Ã¥½¤Þ¤Ç¤¬»ÄÎ±³ÎÄê¡×¡Öº£Æü¤³¤Î½ç°ÌÉ½Ä¯¤á¤Ê¤¬¤é±ä¡¹¤È°û¤á¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë