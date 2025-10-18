ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡¡Åê¹Æ¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÅ·»È¤Î¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åê¹Æ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡ÖÅ·»È¤Î¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÅ·»È¤Î¼ê¡É¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤ÀÃÂÀ¸Æü¼Ì¿¿
¡¡ÂçÅç¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤¤ç¤¦¤Ç37ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖË»¤·¤¤ËèÆü¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¡¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¹¬¤»¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¡»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¡¢¿ÆÀÌ¡¡»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂÀÅÄ¥×¥í¡¡¤½¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¡¢¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òµ¤·¡¢¡Ö37ºÐ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ê»¤»¤ÆÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÅ·»È¤Î¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤¿1Ëç¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾®¤µ¤Ê¼ê¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²¹¤«¤¤²ÈÄí¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÅç¤Ï2021Ç¯7·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÎÓ¸¯ÅÔ¤È·ëº§¡£2023Ç¯1·î¤ËÂè1»Ò¤ò¡¢2025Ç¯5·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÂçÅçÍ¥»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷yuk00shima¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÅ·»È¤Î¼ê¡É¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤ÀÃÂÀ¸Æü¼Ì¿¿
¡¡ÂçÅç¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤¤ç¤¦¤Ç37ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖË»¤·¤¤ËèÆü¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¡¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¹¬¤»¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤ÆÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÅ·»È¤Î¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤¿1Ëç¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾®¤µ¤Ê¼ê¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢²¹¤«¤¤²ÈÄí¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÅç¤Ï2021Ç¯7·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÎÓ¸¯ÅÔ¤È·ëº§¡£2023Ç¯1·î¤ËÂè1»Ò¤ò¡¢2025Ç¯5·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÂçÅçÍ¥»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷yuk00shima¡Ë