¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢¼Ö¤Î¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¤ò¼õ¹Ö¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤±¿Å¾¤Ç¤¹¤Í¤Ã¤ÆË«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×£·£°ºÐ·Þ¤¨¤¿¿´¶¸ì¤ë
¡¡²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬£·£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ç£Ò£Å£Á£Ô£Å£Ó£Ô¡¡£·£°¡¡£Ó£Ï£Î£Ç£Ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¸Å´õ¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡Ö£·£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇ¯Îð¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼«Âð¤ËÆÏ¤¯½ñÎà¤ÇÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹âÎð¼Ô¤Ã¤Æ¡Ê½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤È¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡Ê¼Ö¤Î¡ËÌÈµö¾Ú¤¬£·£°ºÐ¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¤±¿Å¾¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤ÆË«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÄ´»Ò¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â£³£µ¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤Ê¤É¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ï·òºß¡£·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²Î¤¦Á°Æü¤Ï½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½µ£²¡¢£³²ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â£´£°Ç¯´ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÁá¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£äþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤·¤Ê¤¬¤é¤âº£¤Î¼«Ê¬¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤ó¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¼«¿È¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤â»×¤¤¤ò¤Ï¤»¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¿Æ¡¢Éã¿Æ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÑÂ³¤¹¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡Ö²«¶â¤Î£¶£°Âå¡×¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¤Î£·£°Âå¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¶¿¡£¡Ö¶¿¤Ò¤í¤ß¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÌ¾Á°¤â´Þ¤á¤Æ¡Ø¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Í¡¼¥à¤Ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡ËÍ¤¬Æ´¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö³§¤µ¤ó¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¶¿¤Ò¤í¤ß¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤¬Ä©Àï¡£À¼¤¬½Ð¤ë¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤¯¸Â¤ê¤Ï¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£