¡ÚÅìµþ¥Ï¥¤¥¸¥ã¥ó¥×¡ÛÁ°Æü¤ÎÃ±¾¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¥¨¥³¥í¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î£²¡¦£¶ÇÜ¡¡¥¸¥å¡¼¥ó¥Ù¥í¥·¥Æ¥£¤¬¾®º¹¤ÇÂ³¤¯
¢¡Âè£²£·²óÅìµþ¥Ï¥¤¥¸¥ã¥ó¥×¡¦£Ê£Ç£²¡Ê£±£°·î£±£¹Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£³£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡Âè£²£·²óÅìµþ¥Ï¥¤¥¸¥ã¥ó¥×¡¦£Ê£Ç£²¤ÎÁ°ÆüºÇ½ª¥ª¥Ã¥º¤¬£±£¸Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ã±¾¡¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ïº£½Õ¤ÎÃæ»³¥°¥é¥ó¥É£Ê¤òÀ©¤·¤¿¡Ê£·¡Ë¥¨¥³¥í¥Ç¥å¥¨¥ë¡Ê²´£¶ºÐ¡¢Èþ±º¡¦´ä¸Í¹§¼ù±¹¼Ë¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤¬£²¡¦£¶ÇÜ¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¿¡£
¡¡£²ÈÖ¿Íµ¤¤ÏºòÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¡Ê£¶¡Ë¥¸¥å¡¼¥ó¥Ù¥í¥·¥Æ¥£¡Ê²´£·ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Éð±ÑÃÒ±¹¼Ë¡¢Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë¤¬¾®º¹¤Î£²¡¦£¸ÇÜ¤ÇÂ³¤¡¢£³ÀïÏ¢Â³£²Ãå¤Î¡Ê£µ¡Ë¥µ¥¤¡¼¥É¡Ê¥»¥ó£¶ºÐ¡¢·ªÅì¡¦³ÑÅÄ¹¸°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥¥º¥Ê¡Ë¤Î£´¡¦£·ÇÜ¤Þ¤Ç£³Æ¬¤¬Ã±¾¡£±£°ÇÜ°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÏÏ¢¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ê£¶¡Ë¡½¡Ê£·¡Ë¤Î£²¡¦£¸ÇÜ¡££³Ï¢Ã±¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ê£¶¡Ë¢ª¡Ê£·¡Ë¢ª¡Ê£µ¡Ë¤Î£·¡¦£¶ÇÜ¡£