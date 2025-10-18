¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢70ºÐ·Þ¤¨±¿Å¾ÌÈµö¤Ç¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¡ÖË¡¤ÏÈÈ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡¡Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤âÃÏ¤ËÂ
¡¡²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦¶åÃÊ²¼¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç70ºÐµÇ°¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØHiromi Go at Nippon Budokan 2025 ¡ÈTHE GREATEST 70 SONGS¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ÎÆü¡¢10·î18Æü¤Ï¶¿¤Î70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¸Å´õ¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ì35¶Ê¤ÎÇ®¾§¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ö¤ê¤òÁ´ÌÌ¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¼èºà²ñ¤â³«¤¤¤¿¡£¼èºà²ñ¾ì¤ËÆþ¤ëºÝ¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤ò²Î¤ï¤ì¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¡£¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¶¿¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â³§¤µ¤ó¤¬ÈþÀ¼¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤éÉðÆ»´Û¤Ê¤Î¤Ç¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö60Âå¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£¤¤Ã¤È70Âå¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¼«¿È¤ÇÇ¯Îð¤Ï°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤¬¡Ö²È¤Ë¡Ø¹âÎð¼Ô¡Ù¤Î¥Ï¥¬¥¤¬ÆÏ¤¯¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡Ø¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡£¡Ö±¿Å¾ÌÈµö¤â¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼õ¤±¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤È¡Ö¡Ø·ù¤À¡Ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ë¡¤ÏÈÈ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡ÖÀèÀ¸¤«¤é¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¤±¿Å¾¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤ÈË«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÄ´»Ò¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÏ¤ËÂ¤òÃå¤±¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ç¯Îð¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤ë¡¢Æ°¤±¤ëÈÏ°Ï¤Ï¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¡Öµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯Îð¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ø70ºÐ¤À¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢°Õ¼±¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡Ø18Æü¡¢19Æü¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡ØÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ø°Õ¼±¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢53Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¶¿¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ÁÔÂç¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¿·¶Ê¡ÖALL MY LOVE¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½é²Î¾§¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤À¤±¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æº£Æü¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
