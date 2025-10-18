¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢À¸¤Êý¤Ï¡Ö1Æü24»þ´Ö¶¿¤Ò¤í¤ß¡×¡¡¼«¿È¤âÆ´¤ì¤ëÌ¾Á°¤Ë
¡¡²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦¶åÃÊ²¼¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç70ºÐµÇ°¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØHiromi Go at Nippon Budokan 2025 ¡ÈTHE GREATEST 70 SONGS¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ÎÆü¡¢10·î18Æü¤Ï¶¿¤Î70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¸Å´õ¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ì35¶Ê¤ÎÇ®¾§¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ö¤ê¤òÁ´ÌÌ¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î²ÚÎï¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¡¡¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÎ¢ÃÏ¤âÃíÌÜ
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¼èºà²ñ¤â³«¤¤¤¿¡£¼èºà²ñ¾ì¤ËÆþ¤ëºÝ¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤ò²Î¤ï¤ì¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¡£¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¶¿¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â³§¤µ¤ó¤¬ÈþÀ¼¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤éÉðÆ»´Û¤Ê¤Î¤Ç¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ï1Æü5Ê¬¤À¤±¤Ï¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤É¤Î5Ê¬¤Ê¤Î¡¢¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦5Ê¬¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤éÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤é¡¢1Æü24»þ´Ö¶¿¤Ò¤í¤ß¤ÎÊý¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ËÍ¼«¿È¡¢º£¡¢¤É¤Ã¤Á¤À¤Ã¤±¡¢¤È¡×¤È¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡ÖËÍ¼«¿È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¶¿¤Ò¤í¤ß¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡Ø¤³¤ì¤Ï¶¿¤Ò¤í¤ß¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð±¿Æ°1¤Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡£¤½¤Î±äÄ¹¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡Ø¶¿¤Ò¤í¤ß¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¶¿¤Ò¤í¤ß¤ÏÌ¾Á°¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤¤¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Í¡¼¥à¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÍ¼«¿È¤¬Æ´¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ø¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇ®¤¤¡È¶¿¤Ò¤í¤ß°¦¡É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ç¯Îð¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬À¼¤¬½Ð¤ë¡¢Æ°¤±¤ëÈÏ°Ï¤Ï¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¡Öµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯Îð¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ø70ºÐ¤À¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢°Õ¼±¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡Ø18Æü¡¢19Æü¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡ØÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ø°Õ¼±¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢53Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¶¿¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ÁÔÂç¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¿·¶Ê¡ÖALL MY LOVE¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½é²Î¾§¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤À¤±¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æº£Æü¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
