Çú¹ë vs ¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¡ª¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡¡FINAL SEASON¡Ù¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡¡ºÇ¿·OP¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈÇ¤â¸ø³«
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡Ëè½µÅÚÍË¡¡¸å5¡§30¡Ë¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÚÇú¹ëvs¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¡Û¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Çú¹ë¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿ºÇ¿·¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤Ã¤±¤§¡Ä¡ªµ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤ÎÇú¹ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ2014Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Î10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¡£¡È¸ÄÀ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶¾ïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Ç¥¯¡Ë¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ò¼é¤ê¡¢¡È¸ÄÀ¡É¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÈÈºá¼Ô¡ÈÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¡É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼°éÀ®¤ÎÌ¾Ìç¡¦Íº±Ñ¹â¹»¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£2016Ç¯¤ÎÂè1´ü¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÂè7´ü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈFINAL SEASON¡É¤ÏÄÌ»»8´üÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°¥·¡¼¥º¥ó7´ü¤ÇÅ¨¡Ò¥ô¥£¥é¥ó¡Ó»àÊÁÌÚÄ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÝ¤µ¤ì¤¿Çú¹ë¾¡¸Ê¤¬¡¢FINAL SEASON2ÏÃ¤ÎºÇ¸å¤Ç¤¤¤è¤¤¤èÉü³è¡£¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÚÇú¹ëvs¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¡Û¤Ï¡¢Çú¹ë¤¬¡ÈËâ²¦¡É¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤È·ãÆÍ¤¹¤ë25ÆüÊüÁ÷¤Î4ÏÃ¡Ö¡È¸ÄÀ¡É!! ÇúÇË!!¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£¤¤¤éÎ©¤Á¤ò¸«¤»¤ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ë¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ÇÈôÍè¤¹¤ëÇú¹ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Ç÷ÎÏ¤È¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¼¡²ó¤Î·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤òÈÝ¤¬±þ¤Ç¤â´üÂÔ¤µ¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ï¡¢¤¤ç¤¦18Æü¤«¤é¡¢Çú¹ëÉü³è¤ò¼õ¤±¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£Àè½µ¤Þ¤Ç»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Çú¹ë¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿Type-2¤È¤Ê¤ë¡£¥Ç¥¯¤È¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥È¤Î£²¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿ËÁÆ¬¤ËÇú¹ë¤¬¤¿¤¿¤º¤à»Ñ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥Ó¤Ç¤ÏÇú¹ë¤Î·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£½é²óÊüÁ÷»þ¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë25Æü¤Ë¤Ï¡¢Çú¹ë¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¡¦²¬ËÜ¿®É§¤Ë¤è¤ëÀ¸YouTubeÆÃÈÖ¡Ø¥Ð¥¯¥´¡¼TV 2025¡Ù¤¬À¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£2019Ç¯10·î¡¢2020Ç¯12·î¤ËYouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡¢²¬ËÜ¤¬¥Û¥¹¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤ëYouTubeÆÃÈÖ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ð¥¯¥´¡¼TV¡Ù¤¬¡¢¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤ÎÇú¹ë¤È¶¦¤Ë¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡£2016Ç¯¤ÎÂè1´ü¤«¤éÌó10Ç¯´ÖÇú¹ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿²¬ËÜ¤¬ÇúÎö¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Âè1Éô¤Ï¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷Ä¾Á°¤Î¸á¸å5»þ¡Á5»þ30Ê¬¡¢Âè2Éô¤Ï¸á¸å6»þ¤«¤é¡¢YouTube TOHO animation¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
