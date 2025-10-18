¡ÚÈ¢º¬Í½Áª²ñ¡ÛÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬»ë»¡¡Ö¾å¤«¤é¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥·¡¼¥É¹»¤È¤ÏÎÏ¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡ËÍ½Áª²ñ¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî»ÔÎ¦¾å¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏÆâ¼þ²ó¥³¡¼¥¹¡á£²£±¡¦£°£¹£·£µ¥¥í¡Ë
¡¡³Æ¹»¤Î¾å°Ì£±£°¿Í¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤Ç¶¥¤¤¡¢£±£°°Ì°ÊÆâ¤ÎÂç³Ø¤¬È¢º¬±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Ãæ±û³Ø±¡Âç¤¬¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¡££µ°Ì¤ÎÅì³¤Âç¡¢£¶°Ì¤ÎÅìÇÀÂç¤¬Éü³è½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ë¡Âç¤¬£±£°°Ì¤È£±£·ÉÃ¤Î¶Ïº¹¤Î£±£±°Ì¡¢ÀìÂç¤¬£±£³°Ì¤ÇÍîÁª¤·¤¿¡£Á°²óÍ¥¾¡¤ÎÀÄ³ØÂç¤Ï¤¸¤á¥·¡¼¥É£±£°¹»¡¢Í½Áª²ñÄÌ²á£±£°¹»¤È¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¤Î´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¤Î·×£²£±¥Á¡¼¥à¤¬¿·½Õ¤ÎÈ¢º¬Ï©¤ËÎ×¤à¡£
¡¡º£Ç¯£±·î¤ÎÂè£±£°£±²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÁí¹ç¿·µÏ¿¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£¸ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë´ØÅì³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤ÆÍè¾ì¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ï¡¢µ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ëµ¤²¹¤Ï£²£µÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ö²ÆÆü¡×¤Ë¡£¥´¡¼¥ëÄ¾Á°£±£µ¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÅÓÃæ´þ¸¢¤·¤¿Åì³¤Âç¤Î¥í¥Û¥Þ¥ó¡¦¥·¥å¥â¥ó¡ÊÅö»þ£³Ç¯¡¢¸½£´Ç¯¡Ë¤é£±£°¿Í¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢º£Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¤Ï£±»þ´Ö£µÊ¬Áá¤Þ¤ê¡¢£¸»þ£³£°Ê¬¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÅÓÃæ´þ¸¢¤·¤¿Áª¼ê¤Ï£´¿Í¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¤ÎÍ½Áª²ñ¤Ç¤Ïµß¸î¥Æ¥ó¥È¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¤òÁá¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¹ó½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â£¸»þ£³£°Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸¶´ÆÆÄ¤ÏÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤ÆÍè¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤âÍ½Áª²ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢Í½Áª²ñ¤ÎÀï¤¤¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÍè¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï£²£°£°£´Ç¯¤Ë½¢Ç¤¡£ÀÄ³ØÂç¤Ï£°£¸Ç¯£±£°·î¤ÎÍ½Áª²ñ¤ò¤®¤ê¤®¤ê¤Î£±£³°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹¥Ö¥é¥ó¥¯¤È¤Ê¤ë£³£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜÀïÉü³è½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££°£¹Ç¯£±·î¤ÎËÜÀï¤Ï£²£²°Ì¤Ç¥·¡¼¥É¸¢¡Ê£±£°°Ì°ÊÆâ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯£±£°·î¤ÎÍ½Áª²ñ¤ò£¸°ÌÄÌ²á¤·¡¢£±£°Ç¯£±·î¤ÎËÜÀï¤Ç£¸°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£°ÊÍè¡¢£±£µÇ¯¤Ë½éÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¶¯¹ë¹»¤È¤Ê¤ê¡¢Í½Áª²ñ¤È¤ÏÌµ±ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤è¤ê¡¢½é¤á¤ÆÍ½Áª²ñ¤òÆÍÇË¤·¤¿»þ¤ÎÊý¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¤â¡¢£²Ç¯¡Ê£±£°Ç¯¡¢£±£±Ç¯¤Î¡Ë¤Ï¡ØÌÀÆü¤Ï²æ¤¬¿È¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤òÏ¢¤ì¤ÆÍ½Áª²ñ¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¡¢Í½Áª²ñ¤ÎÀï¤¤¤ÏÆÈÆÃ¤Ç¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤ÏÍ½Áª²ñ¤Î²á¹ó¤µ¤ò¸ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢È¢º¬±ØÅÁ£³Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¸½¼ÂÅª¤ËÀïÎÏÉ¾²Á¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ½Áª²ñÄÌ²á¹»¤è¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¹ñ³Ø±¡Âç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶ðÂç¡¢ÁáÂç¡¢ÁÏ²ÁÂç¡¢ÃæÂç¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡£¥ì¥Ù¥ëº¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í½Áª²ñÄÌ²á¹»¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¥·¡¼¥É¸¢¡Ê£±£°°Ì°ÊÆâ¡Ë³ÍÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÀÄ³ØÂç¤ò´Þ¤á¤ÆÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤â¤Ò¤È¤Ä´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Âç³Ø±ØÅÁ³¦¤Ï¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£ÀÄ³ØÂç¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡£¸¶´ÆÆÄ¤ÏÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡¢Î©Àî¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÚÂè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¥·¡¼¥É¹»¡ÛÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ÁáÂç¡¢ÃæÂç¡¢¾ëÀ¾Âç¡¢ÁÏ²ÁÂç¡¢Åìµþ¹ñºÝÂç¡¢ÅìÍÎÂç¡¢ÄëµþÂç