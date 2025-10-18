¥¯¥ÞÈï³²¤Î»à¼Ô¡È²áµîºÇÂ¿¡É ¡¡¿·À©ÅÙ¡È¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡É¡Ä¸½¾ì¤Ë¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤â¡¡ ¡Ö¿ÍÌ¿ºÇÍ¥Àè¤Ç¶î½ü¡×¤Ê¤Î¤Ë¹³µÄ¡Ä¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤
Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤°¥¯¥ÞÈï³²¡£»à¼Ô¿ô¤ÏÅý·×³«»Ï°ÊÍè¤Ç¡ÈºÇ°¡É¤È¤Ê¤ê¡¢´ä¼ê¸©¤Ç¤ÏÏªÅ·É÷Ï¤¤ÎÀ¶ÁÝÃæ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ä¡¢18Æü¤Ë¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¤Ç¥¥Î¥³ºÎ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬½±¤ï¤ì¥±¥¬¤ò¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¿·¤¿¤ÊÂÐºö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢»ÔÄ®Â¼¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÈ¯Ë¤¤Ç¤¤ë¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¡£¤·¤«¤·¡¢À©ÅÙ¤ò½ä¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤â...¡£
¢£¥¯¥Þ¤Ë¤Ï¡Ö¸ÄÀ¡×¡¡Áø¶ø»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡È¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¡É
ÍïÇÀ³Ø±àÂç³Ø¡¡°Ë¸ãÅÄ¹¨Àµ½Ú¶µ¼ø¡§
¥Ò¥°¥Þ¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤Ï¤³¤Î30Ç¯´Ö¤Ç2ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤âÊ¬ÉÛ°è¤¬³ÈÂç¤·¡¢¸ÄÂÎ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¿Í¤ò¤ª¤½¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¡Ö¸ÄÂÎ¿ô¤ÎÁý²Ã¡×¤È¡Ö¥¯¥Þ¤Î¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¡×¤ÎÎ¾Êý¤¬¡¢½ÐË×¤äÈï³²¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½©¤Ï¥¯¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÅßÌ²Á°¡¢ÂçÎÌ¤Î¿©ÎÁ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»þ´ü¡£¥É¥ó¥°¥ê¤Ê¤É¤Î·ø²ÌÎà¤¬ÉÔºî¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÇÀºîÊª¤ËÈï³²¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñÉô´Ä¶¾ÊÃ´Åö¡¡°ÂÆ£æÆµ¼Ô¡§
¥¯¥Þ¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÍýÍ³¡£Àè·î¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¹ñ¤ÎÂÐºö²ñµÄ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡È³Á¡É¤Ç¤¹¡£Ê¼¸Ë¸©Î©Âç¡¦²£»³¿¿µÝ¶µ¼ø¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ½ÐË×»þ¡¢³Á¤¬Í¶°úÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬71¡ó¡Ê·ª7¡ó¡¢¥Ï¥Á¤ÎÁã4¡ó¤Ê¤É¡Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹·½²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡§¡È³Á¤ÎÌÚ¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¿¤«ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©
ÆÊÌÚ¸©ÎÄÍ§²ñ¡¡¾®ËÙÂç½õ»öÌ³¶ÉÄ¹¡§
¹Ö½¬²ñ¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¶õ¤²È¤Î³Á¤ÎÌÚ¤ò¤É¤ó¤É¤óÀÚ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤¬Íî¤Á¤ÆÉå¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢±ó¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤¤¤òÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¯¥Þ¤ÎÓÌ³Ð¤Ï¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿ÍÎ¤¤Î±ü¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¡§¥¯¥Þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡È²»¤ò½Ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡É¤È¤«¡¢¡È¾¯¤·²¼¤¬¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡É¤È¤«¡¢¿§¤ó¤ÊÂÐºö¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¾®ËÙ¡§»ä¤Ï¥¯¥Þ¤È²¿ÅÙ¤â½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë³§¤µ¤ó¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ï¡ÈÌÜ¤ò¤½¤é¤µ¤Ê¤¤¡É¡¢¡ÈÁö¤é¤Ê¤¤¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡È¤¸¤ê¤¸¤ê¤È´Ö¹ç¤¤¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤¿¤À¡¢Ãí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤Ï¡È¸ÄÀ¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¥·¥«¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤ÏÂçÂÎ¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¥¯¥Þ¤Ï¹¥´ñ¿´¤¬¤¢¤ë¸ÄÂÎ¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢²²ÉÂ¤Ê¤â¤Î¤â¤¤¤ë¡£Áø¶ø¤·¤¿¥¯¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐºö¤âÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¸³è·÷¤ÇÈ¯Ë¤¡¡¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡©
¿¹¡§¶áÇ¯¡¢½Ð²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¯¥Þ¤¬À¸³è·÷¤Ë½ÐË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥ÞÂÐºö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤Ç¤¹¡£
°ÂÆ£¡§9·î1Æü¤Ë²þÀµÄ»½ÃÊÝ¸îË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸©ÃÎ»ö¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿È¯Ë¤¤ò¡¢»Ô¶èÂ¼Ä¹¥ì¥Ù¥ë¤Ë²¼¤²¡¢¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¶î½ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂÐºö¤Ç¤¹¡£
¡¥¯¥Þ¤Ê¤É¤Î´í¸±Ä»½Ã¤¬¡¢½»Âð¤ä¸ø±à¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÎÆü¾ïÅª¤ÊÀ¸³è·÷¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç
¢¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¡¦¿ÈÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë´í³²¤òËÉ»ß¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤¬¶ÛµÞ¤ËÉ¬Í×
£½ÆÎÄ°Ê³°¤ÎÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢Åª³Î¤«¤Ä¿×Â®¤ËÊá³Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ
¤ÈòÆñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ°è½»Ì±¤Ê¤É¤ËÃÆ´Ý¤¬ÅþÃ£¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç
¤³¤Î£´¤Ä¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢´í¸±Ä»½Ã¤Î½ÆÎÄ¤ò¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë°ÑÂ÷¤·¤Æ¡¢¼Â»Ü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ë¡²þÀµ¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Öç±Ãå¡Ê¤³¤¦¤Á¤ã¤¯¡Ë¾õÂÖ¡×¤ò½ä¤ëÂÐ±þ¡£µîÇ¯¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¥¯¥Þ¤¬55»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆµïºÂ¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µïºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤ÈÀ¸³è¤Ë´í³²¤¬µÚ¤Ö¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¾®ËÙ¡§¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¡£½Æ¤ò·â¤Æ¤ë¾ì½ê¤Ï¤È¤Æ¤âºÙ¤«¤¯·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìë´Ö¶Ø»ß¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢È¾·Â200¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Ë10·ï°Ê¾å·úÊª¤¬¤¢¤ë¤È½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¤È¤µ¤ì¡¢È¯Ë¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½Îã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£ÎÓÆ»¤ä¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥É¤È¤«¤Ç¤â¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£
¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ç½Æ¤ò·â¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¡Ê»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¡§°Ë¸ãÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎË¡²þÀµ¤Î¿³µÄ¤Ë¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
°Ë¸ãÅÄ¡§¿Í¿ÈÈï³²¤ä½ÐË×¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¿¦Ì³¼¹¹ÔË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢·Ù»¡´±¤ÎÌ¿Îá¤Ç¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬È¯Ë¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢¿Í¤ò½±¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦º¹¤·Ç÷¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ê¤¤¤È»Ø¼¨¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¡£È¯Ë¤È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬Ë¡²þÀµ¤Ç¡¢»ÔÄ®Â¼¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë½ÐË×¤·¤¿¥¯¥Þ¤ËÈ¯Ë¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÄÌÊó¤«¤éÈ¯Ë¤¤Þ¤Ç30Ê¬¡¡·±Îý¤Î°ÕµÁ
¿¹¡§¾®ËÙ¤µ¤ó¤Î½êÂ°¤¹¤ëÆÊÌÚ¸©ÎÄÍ§²ñ¤Ç¤Ï¡¢·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡£
¾®ËÙ¡§¹ÔÀ¯¤ÎÃ´Åö¼Ô¡¦·Ù»¡´±¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Î¹»Äí¤Ë¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÌÊó¿ÍÌò¤Î¿Í¤¬¡Ö¥¯¥Þ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡×¤È110ÈÖ¤·¤¿¸å¡¢·Ù»¡¤«¤é»ÔÄ®¡Ê¹ÔÀ¯¡Ë¤ËÏ¢Íí¤¬¹Ô¤¡¢¹ÔÀ¯¤«¤é¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ËÏ¢Íí¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬È¯Ë¤¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò½¸¤á¡¢¸½¾ì¤Ë¤ÏÂÐºöËÜÉô¤¬¤Ç¤¤ë¡Ä¡£
·±Îý¤Ç¤Ï¾ÊÎ¬¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤ËÈ¯¸«¤·¤ÆÄÌÊó¤«¤éÈ¯Ë¤¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë30Ê¬°Ê¾å¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢·±Îý¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤·±Îý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤«²ÝÂê¤òÀö¤¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Ë¸ãÅÄ¡§¥¯¥Þ¤ÎÊá³Í¤Ë¤Ï¡¢È¿·â¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Êá³Í¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬Êá³Í¤òÃ´¤¦¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ¤Î¼íÎÄ¼Ô¤Ï¡È¼ñÌ£¡É¤ÇÊá³Í¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤âÆÃÊÌ¤Ê·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÌçÅª¤Ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ä¿¦°÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°éÀ®¤·¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¾®ËÙ¡§ÆÊÌÚ¸©ÎÄÍ§²ñ¤Ë¤â2000¿Í°Ê¾å²ñ°÷¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´°÷¤¬¥¯¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥«¥â¤ä¥Ï¥È¤òÀìÌç¤Ë·â¤Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£»ä¤ÎÈ©´¶³Ð¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥¯¥Þ¤ò·â¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï100¿Í¤¤¤ë¤«¡¢¿ô½½¿Í¤¯¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ÖÌ±´Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ï·òÁ´¤Ç¤Ê¤¤¡×
¿¹¡§ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÔÄ®Â¼¤¬¶î½ü¤ò¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤È¤¹¤ë¤È¡¢»ÔÄ®Â¼¤«¤é¤Î°ÍÍê¤¬¤Ê¤¤¤È¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©
¾®ËÙ¡§»ÔÄ®Â¼¡Ê¤Î¿¦°÷¡Ë¤¬¡¢Ä¾ÀÜ¶î½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ÔÄ®Â¼¤Ë¤Ï¤ä¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é³°Éô¡¢Ì±´Ö¤ÎÎÄÍ§²ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
°Ë¸ãÅÄ¡§¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ï¡¢¶î½ü¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö»Ô³¹ÃÏ¤ÇÈ¯Ë¤¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¡¢¡ÖÈ¯Ë¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ì±´Ö¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Ã´¤¨¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÀìÌç¿¦°÷¤¬Êá³Í¤â´Þ¤á¤¿ÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ì±´Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¤Î¤Ç¡¢·òÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¹¡§»ÔÄ®Â¼¤«¤é¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼Â¦¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¾®ËÙ¡§Îã¤¨¤ÐÈ¯Ë¤¤·¤ÆÊªÂ»»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼¤¬Çå½þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤ËËü¤¬°ì¿Í¿È»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ñ²ÈÇå½þÀÕÇ¤Ë¡¤ÇÇå½þ¤µ¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À©ÅÙ¾å¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£
¤¿¤À¡¢°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤¬¤Ì¤°¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Îââ»ý¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¡¢¶âÁ¬¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈÁ´¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ç¥¯¥Þ¤ò·â¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖºÇ½ª¼êÃÊ¡×¡£
ÏÃ¤¬¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï½ÐË×¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÅ°Äì¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¿ÍÎ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¶î½ü¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÀ°¤¨¤ëÊý¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê¼êÃÊ¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ë¸ãÅÄ¡§¥¯¥Þ¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤êÀø¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÌÐ¤ß¤ò´¢¤êÊ§¤¦¤È¤«¡¢½ÐË×¾ðÊó¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¶¦Í¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤È¤«¡¢Áí¹çÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤¬Â¿¤¹¤®¤ëÃÏ°è¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ô¤ò¸º¤é¤¹¡Ö¸ÄÂÎ¿ô´ÉÍý¡×¤â¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
°ÂÆ£¡§ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï¡¢±ó³Ö´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¤ÎÄÉ¤¤Ê§¤¤¡¢ÅÅ»Òºô¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¹ÌºîÃÏ¤ò¼é¤ë¤Ê¤É¡È¥¹¥Þ¡¼¥ÈÄ»½Ã³²ÂÐºö¡É¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤â²ÏÀî¤Î¼ùÌÚ¤òÈ²ºÎ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤¬¾ÊÄ£²£ÃÇÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¢£¶î½ü¤ÇÈóÆñ¤ä¶ì¾ð¡¡ºÇÍ¥Àè¤Ï¡Ö½»Ì±¤Î°ÂÁ´¡×
¿¹¡§¥¯¥Þ¤Î¶î½ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÈóÆñ¤ä¶ì¾ð¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
°Ë¸ãÅÄ¡§¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤ËÉÑÈË¤Ë½ÐË×¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤ò½±¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥¯¥Þ¤Ï¡¢Æ±¤¸¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸ÄÂÎ¤Ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Â®¤ä¤«¤ËÊá³Í¤¹¤Ù¤¡£½»Ì±¤Î°ÂÁ´¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÆ£¡§º£Ç¯7·î¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¿·Ê¹ÇÛÃ£Ãæ¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì»àË´¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤½¤Î¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ»Ä£¤Ê¤É·×200·ï°Ê¾å¤Î¹³µÄ¤ÎÅÅÏÃ¤¬Íè¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÀõÈø´Ä¶Áê¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö»þ¤Ë¤Ï¥¯¥Þ¤òÊá»¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÆ£¡§²áÅÙ¤Ê¶ì¾ð¤Ï¿¦°÷¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î³èÆ°¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î³èÆ°¤ò°à½Ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀáÅÙ¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°Ë¸ãÅÄ¡§¹³µÄ¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤È¡¢Ìò¾ì¤ÎÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¡¢Æó¼¡ºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤éÃ¯¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤È¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®ËÙ¡§¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎÄÍ§²ñ°÷¤ËÈóÆñ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ï¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤âÈò¤±¤¿¤¤¡£¡Ê¼íÎÄ¤Î¤Û¤«¤Ë¡Ë»Å»ö¤ä¿§¤ó¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤ëÃæ¡¢¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¡¢¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÎÄÍ§²ñ¡×¤È¤¤¤¦ââ»ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¥¯¥Þ¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÈóÆñ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀõÈø´Ä¶Áê¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¶î½ü¤Ë¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹¡§²¹ÃÈ²½¤â´Þ¤á¡¢¥¯¥Þ¤ä¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¹ñ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤òÁ´°÷¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
