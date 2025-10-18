¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡Ù¡È»î±Ò´Û¡É¥á¥ó¥Ð¡¼9¿Í²ò¶Ø¡¡¼ç±é¡¦»³ÅÄÍµµ®¤ò°Ï¤à¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬¡¢ÅÚÊýºÐ»°Ìò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡Ù¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÍýÁÛ¡×¤ä¡ÖÌî¿´¡×¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Êå«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¡¢ËëËö¤ò¶î¤±È´¤±¤¿Ç®¤9¿Í¤Î¡Ö»î±Ò´Û¡×¤ÎÌÌ¡¹¤ËÎëÌÚ¿Ç·¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤éÂ¿ºÌ¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡Ú¸ÄÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÅÚÊýºÐ»°¡¦»³ÅÄÍµµ®¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥¿¥Ã¥Á¤È°µÅÝÅª¤Ê²èÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¶¶ËÜ¥¨¥¤¥¸¤¬Ì¡²è¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Ö½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì¡×¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÇßÂ¼¿¿Ìé¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ËëËö¤ÎµþÅÔ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºÇ¶¯¤Î¥µ¥à¥é¥¤½¸ÃÄ¡¦¿·ÀñÁÈ¤Î»Ö»Î¤¿¤Á¤Î¹Ó¡¹¤·¤¯¤âÇ®¤¤À¸¤ÍÍ¤ò¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¡¢»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤Ê¤¬¤é¤âÂçÃÀ¤Ê²ò¼á¤ÇÉÁ¤¤¤¿¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¡£
¡¡¤¿¤À¸Ê¤Î¡ÈºÇ¶¯¡É¤Î¤ß¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿·ö²Þ¤ÃÁá¤¤¡È¥Ð¥é¥¬¥¡ÉÅÚÊýºÐ»°¤¬¡¢¶áÆ£Í¦¤È¤¤¤¦´ï¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²ÅÄÁí»Ê¡¢ÀÆÆ£°ì¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¡È¿·ÀñÁÈ¡É¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»þÂå¤ÎÊÑ³×´ü¤Ë¼«¤é¤ÎÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤òÌä¤¤¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤ë¤Û¤É¤ËÇ®¤¯Þø¤ë³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ã»¤¯¤âÁ¯¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤¿Èà¤é¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¡¢Í§¾ð¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡¢¿®Ç°¤¬¸òºø¤¹¤ëÈà¤é¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢¸½ÂåÅª¤Ç±ð¤ä¤«¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Â¤·Á¤È¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê»¦¿Ø¡Ê¤¿¤Æ¡Ë¤ò¸ò¤¨¤Æ±ÇÁü²½¡£Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¿·ÀñÁÈ¤ÎÅÁÀâ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡ÅÚÊýºÐ»°¤¬¤½¤ÎÌç¤ò¤¯¤°¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÉÏË³Æ»¾ì¡Ö»î±Ò´Û¡×¤ÎÆ»¾ì¼ç¤Ë¤·¤Æ¡¢Æ»¾ì¤ÎÌÌ¡¹¤òÉã¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤áÊé¤ï¤ì¤ë¶áÆ£Í¦¡Ê¤³¤ó¤É¤¦¡¦¤¤¤µ¤ß¡ËÌò¤Ï¡¢¹ÅÇÉ¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¿Ä¤ÎÄÌ¤Ã¤¿Àº¿ÀÀ¤ÈÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¾Ð´é¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤àÎëÌÚ¿Ç·¡£ÅÚÊý¤È¶¦¤Ë¿·ÀñÁÈ¤ò»Ù¤¨¤ëÉûÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¡¢Æ¬Ç¾ÇÉ¡¦ºö»Î¤Î»³Æî·É½õ¡Ê¤ä¤Þ¤Ê¤ß¡¦¤±¤¤¤¹¤±¡ËÌò¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤äÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ê¤É¤Ç¤Î³èÌö¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¡¢ÀÅ¤«¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ÈÍºÊÛ¤ÊÆ·¤Ç±é¤¸¤ëÌò¤ÎÆâÌÌ¤òÌ¥¤»¤ëÃæÂ¼Áó¡£
¡¡¡Öµ´»Ò¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¼ã¤Å·ºÍ·õ»Î¡¦²ÅÄÁí»Ê¡Ê¤ª¤¤¿¡¦¤½¤¦¤¸¡ËÌò¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¹¥±é¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢½ã¿è¤µ¤È´í¤¦¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¼Çµï¤ÇÆñÌò¤µ¤¨¤â¼«Á³¤ËÂÎ¸½¤¹¤ëºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡£¼ÂÄ¾¤ÊÀ³Ê¤È¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤Ç»î±Ò´Û¤È¶áÆ£¤ò»Ù¤¨¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ç¸°¤ò°®¤ë¿ÍÊª¡¦±ÊÁÒ¿·È¬¡Ê¤Ê¤¬¤¯¤é¡¦¤·¤ó¤Ñ¤Á¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌîÀÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÈÃÎÀ¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¾å¿ùÉ¢Ê¿¡£
¡¡¡Ö»î±Ò´Û°ì¤Î¥µ¥Ç¥£¥¹¥È¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢°ìÉ¤Ïµµ¤¼Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÃç´ÖÁÛ¤¤¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤ÄÀÆÆ£°ì¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤Ï¤¸¤á¡ËÌò¤Ë¤Ï¡¢¿¨¤ì¤¿¤é²õ¤ì¤½¤¦¤Ê´í¤¦¤µ¤È¶»¤ËÇ÷¤ë·ã¾ð¤ò¤½¤Î¿È¤Ë½É¤¹Æ£¸¶µ¨Àá¡£¡Ö»î±Ò´Û¤ÎÎÉ¿´¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤À³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÊ£»¨¤Ê»ö¾ð¤ò¤«¤«¤¨¤ë°¤ÈæÎ±±Ô»°Ïº¡Ê¤¢¤Ó¤ë¡¦¤¨¤¤¤¶¤Ö¤í¤¦¡ËÌò¤Ï¡¢¤½¤Î¼«Á³ÂÎ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÈÍ£°ìÌµÆó¤Î´¶À¤ÇÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢º£ºî¤Î¼ç±é¡¦»³ÅÄ¤ÈÂ¿¿ô¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿ùÌîÍÚÎ¼¡£
¡¡»î±Ò´Û°ì¤ÎÁä¤Î»È¤¤¼ê¤Ç¡¢Ìµ¸ý¤ÊÂç¿©´Á¡¦¸¶ÅÄº¸Ç·½õ¡Ê¤Ï¤é¤À¡¦¤µ¤Î¤¹¤±¡ËÌò¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¥ª¡¼¥é¤¬¸÷¤ëÌø½ÓÂÀÏº¡£ºÇÇ¯¾¯¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡¦Æ£Æ²Ê¿½õ¡Ê¤È¤¦¤É¤¦¡¦¤Ø¤¤¤¹¤±¡ËÌò¤Ë¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÈÇ®ÎÌ¤¢¤ë¼Çµï¤Î¼ÂÎÏÇÉ¡¦µÜºê½©¿Í¡£»î±Ò´ÛºÇ¸Å»²¤Ç²ÉÌÛ¤Ê¼ÂÎÏÇÉ¡¦°æ¾å¸»»°Ïº¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤²¤ó¤¶¤Ö¤í¤¦¡ËÌò¤Ï¡¢¶áÇ¯¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¸ÄÀÇÉ¡¦´ä±Ê¤Ò¤Ò¤ª¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö»î±Ò´Û¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼ã¤¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¬½¸·ë¡£¼ç±é¤Î»³ÅÄ¤â¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë¡ÈÎáÏÂ¤Î¿·À¸¡¦¿·ÀñÁÈ¡É¤òÈà¤é¤¬¤É¤¦±é¤¸¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÀñÁÈÄÃº²²Î¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤ËTBS¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡¢¤µ¤é¤ËU-NEXT¤Ç¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
