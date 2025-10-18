Snow Man°¤ÉôÎ¼Ê¿¡õº´µ×´ÖÂç²ð¡¢´ôÉì¡¦ÀÐÀîÎ¹¤Ø¡¡¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤È¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡Ö¸þ¾å¿´¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ß¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØÎ¹¤¹¤ëSnow Man¡ÝTraveling with Snow Man¡Ý¡Ù¡Ê¸å4¡§25¡Á¸å4¡§55¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ÎEpisode8¤¬¡¢¤¢¤¹19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥¬¥ó¸«¡ªÎÁÄâ¤ÇÆé¤ò¸«¤Ä¤á¤ëº´µ×´ÖÂç²ð&°¤ÉôÎ¼Ê¿
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Snow Man¤¬Æî¤Î³Ú±à¡¦²Æì¤«¤éËÌ¤ÎÂçÃÏ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò½ÄÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é³ÆÃÏ¤ÎÀä·Ê¤ä¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤·¡¢¿Í¡¹¤È¤Î²¹¤«¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£Á¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5Ç¯·Ð¤Á¡¢ËÜ¶È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤³¤ÎÎ¹¤Ç·Ç¤²¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖOne for Snow Man, Snow Man for one¡Ê1¿Í¤ÏSnow Man¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Snow Man¤Ï1¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë¡×¡£Snow Man°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Snow Man¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢¡Èå«¤ÎÎ¹Ï©¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Episode8¤Ç¤Ï¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¤Èº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡¢AIÉ÷¥í¥Ü¡Ö¥¿¥Ó¥£¡×¤È¤È¤â¤Ë´ôÉì¡¦ÀÐÀî¤ò½ä¤ë¡£Î¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢°¤Éô¤Èº´µ×´Ö¤¬Ç®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿À¤³¦°ä»º¡¦ÇòÀî¶¿¡£2¿Í¤Ï¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¶½Ê³¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£À¤³¦°ä»º¸¡Äê¤ò»ý¤Ä°¤Éô¤¬»ý¤ÁÁ°¤ÎÃÎ¼±¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÆ£ÇîÊ¸¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¶âÂôºÇ¸Å¤ÎÎÁÄâ¡£¡È¥«¥ËÆé¡É¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡¢2¿Í¤È¤â´¶·ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½Âå¥¢¡¼¥È¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÁÇ´é¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤Ë¤·Ãã²°³¹¤Ç¤Ï¡¢´ÅÇ¼Æ¦¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¯¡£Î¹¤ÎÅÓÃæ¡¢°¤Éô¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸þ¾å¿´¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥¬¥ó¸«¡ªÎÁÄâ¤ÇÆé¤ò¸«¤Ä¤á¤ëº´µ×´ÖÂç²ð&°¤ÉôÎ¼Ê¿
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Snow Man¤¬Æî¤Î³Ú±à¡¦²Æì¤«¤éËÌ¤ÎÂçÃÏ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò½ÄÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é³ÆÃÏ¤ÎÀä·Ê¤ä¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤·¡¢¿Í¡¹¤È¤Î²¹¤«¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£Á¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5Ç¯·Ð¤Á¡¢ËÜ¶È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤³¤ÎÎ¹¤Ç·Ç¤²¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖOne for Snow Man, Snow Man for one¡Ê1¿Í¤ÏSnow Man¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Snow Man¤Ï1¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë¡×¡£Snow Man°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Snow Man¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢¡Èå«¤ÎÎ¹Ï©¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÆ£ÇîÊ¸¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¶âÂôºÇ¸Å¤ÎÎÁÄâ¡£¡È¥«¥ËÆé¡É¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡¢2¿Í¤È¤â´¶·ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½Âå¥¢¡¼¥È¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÁÇ´é¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤Ë¤·Ãã²°³¹¤Ç¤Ï¡¢´ÅÇ¼Æ¦¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¯¡£Î¹¤ÎÅÓÃæ¡¢°¤Éô¤¬¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸þ¾å¿´¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£