¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜ¹Ì»Ë¤¬¡¢19ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å7¡§00¡Á¸å7¡§58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖDASHµðÂç¿©Æ²¡×¤ËÄ©¤à¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÁ¥¾å¤Ç¡Ä¤³¤Ö¤·¤òÆÍ¤¾å¤²¤ë¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡õ»³ËÜ¹Ì»Ë
¡¡¡ÖDASHµðÂç¿©Æ²¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÂçÌ£¤Ç·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊµðÂçµû¤ò³Í¤ê¡¢ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¡£»³ËÜ¤¬¡ÈÄ¶¶¯ÎÏ½õ¤Ã¿Í¡É¤È¤·¤Æ½é»²²Ã¤¹¤ë¡£²ÈÄí¤Ç¤Ï¿©»öÃ´Åö¡¢Äà¤Ã¤¿µû¤â¼«¤é¤µ¤Ð¤¯ÎÁÍý¹¥¤¤Î»³ËÜ¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±éÎò¤Î¤¢¤ë¿¹ËÜ¤¬Ç®Îõ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿º£²ó¤Î¥¿¥Ã¥°¡£DASH¤ÎÀÄ¥¸¥ã¡¼¥¸¤ÈÇò¥¿¥ª¥ë¤¬»÷¹ç¤¦»³ËÜ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Á°¤«¤é¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤¸¤ß¤Ã¤×¤ê¡£¡ÖDASH¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Âç¹¥¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Ìó1000¼ïÎà¤¬À¸Â©¤¹¤ëÀ¸¤Êª¤ÎÊõ¸ËŽ¥½Ù²ÏÏÑ¤Î¿¼ÅÙ¤Ï¡¢2500¥á¡¼¥È¥ë¡£¤¤¤Þ¤À¿Í¤Î¼ê¤ÎµÚ¤Ð¤Ê¤¤Ì¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤Ë¤Ï¡¢Á´Ä¹2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ë¸¸¤ÎµðÂçµû¡È¿¼³¤¤Î³¤Ë·¼ç¡É¤¬À¸Â©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡È¿¼³¤¤Î³¤Ë·¼ç¡É¤òÊá³Í¤¹¤Ù¤¯¡¢Âç³¤¸¶¤ØÈô¤Ó½Ð¤¹¡£2»þ´Ö¤«¤±¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅþÃå¤·¤¿2¿Í¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤ëÄ¶»ýµ×Àï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È¿¼³¤¤Î³¤Ë·¼ç¡É¤òÄà¤ê¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢Äà¤ê»å¤ò³¤Äì¤Ë¿â¤é¤¹¤Þ¤Ç1»þ´Ö¡¢»å¤òÇç¤ï¤»¤Æµû¤òÍ¶¤¤¹þ¤à¤Î¤Ë1»þ´Ö¡¢µû¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ»å¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤Î¤Ë4»þ´Ö¡¢·×6»þ´Ö¤«¤«¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï1ÅÙ¤¤ê¡£¼ºÇÔ¤Îµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¡¢ÂÎÎÏ¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤¤¤ë»³ËÜ¤ÏÁ¥¤Î¾å¤Ç¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢¹âµéµû¤òÁÀ¤Ã¤ÆÎ®¤·Äà¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢½é¤ÎDASH¥í¥±¤òËþµÊ¤¹¤ë¡£
¡¡6»þ´Ö¤ÎÄ¹Ãú¾ì¤òÂÑ¤¨Ç¦¤Ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«Éâ¤¤¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª¡×¤È¡¢¤½¤Î»þ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡È¿¼³¤¤Î³¤Ë·¼ç¡É¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÏÀÊ¸È¯É½¥ì¥Ù¥ë¤Î·ã¥ì¥¢¿¼³¤µû¤â¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Êá³Í¤·¤¿¥×¥ë¥×¥ë¤ÎµðÂç¿¼³¤µû¤ò»³ËÜ¤¬¹ë²÷¤Ë¤µ¤Ð¤¤¤Æ¥¸¥ã¥ó¥Üñ»Ò¤È¤¢¤é½Á¤Ë¡£Î®¤·Äà¤ê¤Ç¤È¤ì¤¿¹âµéµû¤â¡¢»³ËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¤ËÂçÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
