11¿ÍÁÈ¡¦ME:I¡¢7¿ÍÂÎÀ©¤Ç¡Ø¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÙÅÐ¾ì¡¡MOMONA¡Öº£¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÁ´ÎÏ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛME:I¡¢7¿ÍÂÎÀ©¤Ç°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª¡ªMOMONA¤¬¡ÈÁ´ÎÏ¡ÉÀë¸À
¡¡ME¡§I¤Ï¸½ºß¡¢COCORO¤¬25Ç¯3·î¡¢RAN¤¬25Ç¯7·î¤«¤éÂÎÄ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢³èÆ°¤òµÙ»ßÃæ¡£º£·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢SHIZUKU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±¼Ò¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¡×¤È¤·¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢KOKONA¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅöÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢7¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À©Éþ¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ë°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ME:I¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖClick¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ì»åÍð¤ì¤Ì¥Ñ¥Õ¥©¡½¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢MOMONA¤¬¡Öº£¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÁ´ÎÏ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ ¡ÖRoyal Energy¡×¤Ï¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò³è¤«¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ME:I¤òÂÎ¸½¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£Â³¤¯¡Ö¥¥é¥¥é¡×¤Ï´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁÖ¤ä¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖTHIS IS ME:I¡×¡£Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¡È9»þÈ¾¥À¥ó¥¹¡É¤âÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÈäÏª¤·¡¢¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
M1 Click
M2 MUSE
M3 Royal Energy
M4 ¥¥é¥¥é
M5 THIS IS ME:I
