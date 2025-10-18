Ê¡»ãŽ¥²ð¸î¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤ÈºîÊ¸¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÉ½¾´¼°¡Ú¹âÃÎ¡Û
Ê¡»ãŽ¥²ð¸î¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¸©Æâ¤Î»ùÆ¸Ž¥À¸ÅÌ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤ÈºîÊ¸¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÉ½¾´¼°¤¬¹âÃÎ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤Á²ð¸î¤ÎÆü¥Ý¥¹¥¿ーŽ¥ºîÊ¸¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë²ð¸î¤äÊ¡»ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¸©¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï¥Ý¥¹¥¿ー12ÅÀ¡¢ºîÊ¸10ÅÀ¤¬ºÇÍ¥½¨¾Þ¤äÆÃÊÌ¾Þ¤Ê¤É¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£10·î18Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¹âÃÎ¤ÇÉ½¾´¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢É½¾´¾õ¤Ê¤É¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤ÎÉô¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¾¾ËÜ°éÈþ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡£Âç¹¥¤¤Ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ò°Ï¤ó¤ÇÊì¿Æ¤È°ì½ï¤ËÈù¾Ð¤à²ÈÂ²¤ÎÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ïº£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²ð¸î¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£