¡¡11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖME:I¡×¤¬18Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎKOKONA¡Ê19¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅöÆü·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£µ¬Äê°ãÈ¿¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿SHIZUKU¡Ê20¡Ë´Þ¤áÄ¹´ü³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬3¿Í¤¤¤ëÃæ¡¢7¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÇò¤È¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖClick¡×¤«¤éÈäÏª¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎMOMONA¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªME:I¤Ç¤¹¡ªº£¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÁ´ÎÏ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤È´ÑµÒ¤Ë°§»¢¤·¤¿¡£AYANE¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡©ME:I¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£°ÛÎã¤Î¿Í¿ôÊÔÀ®¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²Î¤È¥À¥ó¥¹¤ÇÁ´5¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ME:I¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¡ÖËÜÆü½Ð±éÍ½Äê¤Î¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤·¡ÖKOKONA¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÂç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÄ¾Á°¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Íý²ò¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï15Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎSHIZUKU¤¬µ¬Äê°ãÈ¿¤Î¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ºòÇ¯8·î¤ËTSUZUMI¤¬Å¬±þ¾ã³²¤È¤Î¿ÇÃÇ¤Î¤¿¤áÄ¹´üÅª¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸åº£Ç¯8·î31Æü¤ËÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤ÏCOCORO¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¡£7·î¤Ë¤ÏRAN¤¬¡ÖÀº¿ÀÅªÈèÊÀ¤Î¤¿¤á¡×µÙÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£