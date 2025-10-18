ÆüËÜ¥Ï¥à¿·¾±´ÆÆÄ¡Öº£Æü¤âÌÀÆü¤âÁª¼ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡ª¡×¡¡ÂÇÀþÇúÈ¯2Ï¢¾¡¡¢´î¤Ó¥³¥á¥ó¥È¤ÇÁª¼ê¡È¾Î»¿¡É
¡¡¡þ¥ÑCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè4Àï¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à9¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡¡Ö2025¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡ËÂè4Àï¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÆ±1°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë²÷¾¡¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤á2¾¡3ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÂè3Àï¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÆü¤âÂÇÀþ¤¬µ¡Ç½¤·2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öº£Æü¤âÌÀÆü¤âÁª¼ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Áª¼ê¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î3²ó¤Ë¥ë¡¼¥¡¼»³¸©¤¬Æ±ÅÀ¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¡£Â³¤¯¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬Ãæ±Û¤¨¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Î2¥é¥ó¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£7²ó¤Ë¤â¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë2¥é¥ó¤òº¸±Û¤¨¤ËÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS4»î¹çÌÜ¤Ç½é¤Î2·å¤È¤Ê¤ë14°ÂÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡³³¤Ã±ï¤«¤é¤Î2¾¡3ÇÔ¡£ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿16Ç¯°ÊÍè¡¢¼«¿È¤¬´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Þ¤Ç¤³¤ÎÀª¤¤¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡£