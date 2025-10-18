´Ü¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¡¢ÎØÅçË¬¤ìÉü¶½´ê¤¦¡¡Ç½ÅÐÃÏ¿ÌÁ°¤Ë±Ç²è»£±Æ
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈ¯À¸Á°¤ÎÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤·¤¿±Ç²è¡Ö¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡×¤Î¼ç±éÇÐÍ¥´Ü¤Ò¤í¤·¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤¬18Æü¡¢Æ±»Ô¤ÎÈïºÒ¤·¤¿¥í¥±ÃÏ¤ò»ë»¡¤·¡¢½»Ì±¤é¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£´Ü¤µ¤ó¤Ï¡Ö±Ç²è¤ÇÃÏ¿ÌÁ°¤ÎÄ®¤ä¹Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»£±Æ¤·¤¿°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¸µ¤Î³èµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤Ï11·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡´Ü¤µ¤ó¤Ï¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¿¿±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤é¤È¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡ÖÎØÅçÄ«»Ô¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤òË¬Ìä¡£ºä¸ýÌÐ»ÔÄ¹¤¬½Ð·Þ¤¨¡¢ÈïºÒ¤äÉü¶½¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¡¢´Ü¤µ¤ó¤Ï¡Öµ²±¤ÈÁ´¤¯°ã¤¤¡¢ÂçÊÑ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±»Ô¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¹â¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤ä¹â¹»À¸¤é¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£