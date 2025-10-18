¡Ö¼ñÌ£¡áÀ°·Á¡×¿åÂô¥¢¥ê¡¼¡Ê35¡Ë ·ÝÇ½³¦¤«¤é¾Ã¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ï¡È¥¿¥á¸ý¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¡Ö¡Ø»à¤Í¡Ù¡ØÆóÅÙ¤È¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡×¡Ö´é¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ²¼°Ì¡×
¡¡2013Ç¯¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥¿¥á¸ý¥¥ã¥é¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡ÈÂè2¤Î¥í¡¼¥é¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿åÂô¥¢¥ê¡¼¡£¤Ê¤¼Èà½÷¤Ï·ÝÇ½³¦¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡©¡ØABEMA ¥¨¥ó¥¿¥á¡Ù¤ÎÌ©Ãå´ë²è¡ÖNO MAKE¡×¤¬Ç÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡© ¿åÂô¥¢¥ê¡¼ À°·Á¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡1990Ç¯¡¢Åìµþ¤Ç°ì¿ÍÌ¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿åÂô¡£·ÝÇ½³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¿åÂô¡ÖÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¿»þ¤Ë»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤Ë°û¤ß²ñ¤Ç²ñ¤Ã¤ÆÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡×
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¢¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦·ÝÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥ê¤Î¤è¤¦¤ËµÙ¤ß¤Ê¤¯Æ¯¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Øº£Ìë¤¯¤é¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ç¥¿¥á¸ý¥¥ã¥é¤¬¥Ï¥Þ¤ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ë¡£
¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï¡©
¿åÂô¡Ö¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¤Ç¡¢¡ÈÂè2¤Î¥í¡¼¥é¡É¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¡£Âç³Ø¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£¥í¡¼¥é¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¹¥Æ¥¤Ê¿Í¤À¤«¤é¡¢¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡×
¨¬¨¬¥¿¥á¸ý¥¥ã¥é¤Î»þ¤Ï¡¢¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ÏÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¿åÂô¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¿¥á¸ý¤ÏÁÇ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø³ú¤ß¤Ä¤¥¥ã¥é¡Ù¤Ïµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£ÂæËÜ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¤¢¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹Ô¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤«¤Ê¡×
¡¡¤¢¤ë¼ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µá¤á¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¿åÂô¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï½ô¿Ï¤Î·õ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¿åÂô¡Ö¼ýÏ¿¤ÏÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤ÎÀ¤´Ö¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ã¤¤½÷¤Î»Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ø»à¤Í¡Ù¤È¤«¡Ø¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¡£º£¤è¤ê¤âµ¬À©¤¬¤À¤¤¤Ö´Ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇDM¤È¤¤¤¦¤«¡£¤À¤«¤é½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µ¤¾æ¤Ë¤â¡¢¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿åÂô¡Ö´é¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤Ä¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¥¤¥ä¤¹¤®¤Æ¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é»ä¤¬ºÇ²¼°Ì¤Ç¡Ä»öÌ³½ê¤ÏOK¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ø¤â¤¦³Ú²°¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¤È¡£¥×¥í¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æµã¤¤¤Æ¥¤¥ä¥¤¥ä½Ð¤¿¡£´é¤Ç¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÌÇò¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤â½ý¤Ä¤¤¤¿¤·¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤éºÇ²¼°Ì¤Ã¤Æ¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤Î¤Ë¤½¤ì¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïº£¤Ç¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤·¡Ø¥×¥í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¸«¤¿ÌÜ¤Ø¤Î¶¯¤¤¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¡¢ÈþÍÆÀ°·Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¿åÂô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ò½õÄ¹¤¹¤ë´ë²è¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿åÂô¡ÖÅö»þ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÊÎ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¡È¹¶·â¡É¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤â¤·º£¤ß¤¿¤¤¤Ë¼«Ê¬¤ò¤â¤Ã¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¼«ÂÎ¤òÎÉ¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦°ì²ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤È¸À¤¨¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡Ö1½µ´ÖÁ°¡£¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ò¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¡×
¡¡¸½ºß¤Ï´ë¶È¤È³¤³°¥»¥ì¥Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°¹¹ð´ë²è²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤â¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÈþÍÆÀ°·Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡£
¨¬¨¬ºÇ¸å¤Ë¡È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡É¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
¿åÂô¡Ö1½µ´ÖÁ°¡£¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ò¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áé¤»¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¡ÊÀ°·Á¤Ï¡Ë¼ñÌ£¤Ê¤Î¤ÇÄê´üÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡×
