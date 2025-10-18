¡ÖÇúÈ¯²»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬²¿²ó¤«¤·¤Æ¡×½»Âð1Åï¤¬¤Û¤ÜÁ´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¡¡70Âå½»¿Í½÷À¤¬¤ä¤±¤ÉÉé¤¦¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ê¤·¡¡Ê¡²¬»Ô
18Æü¸á¸å¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç4³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬¤Û¤ÜÁ´¾Æ¤·¡¢70Âå¤Î½÷À¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
18Æü¸á¸å1»þ¤¹¤®¡¢Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Î½»Âð³¹¤Ç¡Ö²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÄÌÊó¤¬¾ÃËÉ¤ËÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö20Âæ¤¬¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢4³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤¬¤Û¤ÜÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à70Âå¤Î½÷À¤¬Î¾ÏÓ¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶á¤¯¤Î½»Ì±¤Ï¡¢¡ÖÇúÈ¯²»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬²¿²ó¤«¤·¤Æ¡£3²ó¡¢4²ó¡¢5²óÂ³¤±¤ÆÌÄ¤Ã¤Æ¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡ØÉÝ¤¤¤Ê¡Ù¤È¤·¤«»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÃó¼Ö¾ì¤Ë¤â²Ð¤ÎÊ´¤¬Èô¤Ó¡¢Ìó10Âæ¤Î¼Ö¤Î¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤¬¾Æ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£