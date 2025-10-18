ÂçÃ«æÆÊ¿¡ÈÅêÂÇ¡ÉÂç³èÌö¤ÇMVP¤Ë¡ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¡¡PS5ËÜÌÜ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤òÈ´¤¯ÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿µÏ¿¤Ë
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè4Àï¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¡ÈÅêÂÇ¡É¤ÇMVP¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ·Þ¤¨¤¿±¿Ì¿¤ÎÂè4Àï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡£
ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¤Ã¤¿ÂçÃ«Åê¼ê¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ÇÊâ¤«¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò161km/h¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç»°¿¶¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢3ÈÖ¤Î¥¤¥§¥ê¥Ã¥ÁÁª¼ê¤âÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£
4ÈÖ¤Î¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹Áª¼ê¤ÏÂç¤¤¯¶Ê¤¬¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¢»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¹¥Åê¤«¤éµÙ¤à²Ë¤Ê¤¯¥Ù¥ó¥Á¤ÎÁ°¤ÇÂÇÀÊ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¡¢¡ÈÅê¼ê¡É¤«¤é¡ÈÂÇ¼Ô¡É¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¤·¤¿¡£
Æâ³Ñ¤Ø¤Î´Ë¤¤ÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£
¼Â¤Ë9»î¹ç¤Ö¤ê¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3ËÜÌÜ¤Î°ìÈ¯¤Ï¡¢¼«¤é¤ò±ç¸î¤¹¤ëÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3²ó¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¡ÈÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡É¤Ï4²ó¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ºÇ½é¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¡¢1¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¡£
Æó¼ÔÏ¢Â³¤Î¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤âÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¤½¤Î¥¦¥é¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤³¤ÎÆü¡¢2ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÈôµ÷Î¥142.9¥á¡¼¥È¥ë¡£
¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¾ì³°¤«¤È¤¤¤¦ÆÃÂç¤Î°ìÈ¯¤Ç¤·¤¿¡£
¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿µ¬³Ê³°¤Î°ì·â¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤âÆ¬¤òÊú¤¨¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï¤ªº×¤êÁû¤®¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ7²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤âÅÐ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤È¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼1¡¢2ÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸òÂå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2°ÂÂÇ10Ã¥»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¡¢½½Ê¬¤ËÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÈÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¡É¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡£
MVP¥³¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢º£ÅÙ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Îº¸¤Ø¤³¤ÎÆü¡¢3ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î1»î¹ç3È¯¤Ï»Ë¾å11¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó5ËÜÌÜ¤Ï¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿4ËÜ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢Ã±Ç¯¤Ç¤ÎÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ»î¹ç¤ÎºÇ¸å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡È¿·¡¦¼é¸î¿À¡Éº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¡£
¸«»ö¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨»î¹ç½ªÎ»¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2Ç¯Ï¢Â³26²óÌÜ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡ÈÅêÂÇ¡É¤Ç°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºMVP¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡§
ËÜÅö¤ËÁ´°÷¤Ç¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ë¤¢¤È4¤ÄÁ´ÎÏ¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª¤¤ç¤¦¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î¸å¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó4ÅÙÌÜ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç´¿´î¡£
4Ï¢¾¡¤Ç°ìµ¤¤Ë·è¤á¤¿¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢»Ä¤¹¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ç¤¹¡£