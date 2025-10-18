¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÊ¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤ËÈáÌÄ¡ª±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×PR¡Ö¸·¤·¤¤»£±Æ¡×
Ê¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¤ÈÂçÀôÍÎ¡Ê52¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGirlsAward¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢½Ð±é¤¹¤ë¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝFIRST LOVE¡Ý¡×¡ÊÊ¿Ìî½Ó°ì´ÆÆÄ¡¢12·î24Æü¸ø³«¡Ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡ÈºÇ¶¯¥Ð¥Ç¥£¡É¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Æ±ºî¤ÎÌòÊÁ¤ÈÆ±¤¸¤¯Ê¡»³¤ÏÇò¾ó¡Ê¤Ï¤¯¤¸¤ç¤¦¡Ë¤ò»ý¤Á¡¢ÂçÀô¤ÎÏÓ¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤ò¿Ê¤ó¤À¡£2¿Í¤ÇµÒÀÊ¤Ë½Æ¤ò·â¤Ä¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯À¹¤ê¤¢¤²¤¿¡£
2¿Í¤¬FBIÁÜºº´±¤È¸É¹â¤Î·º»ö¤Î¥Ð¥Ç¥£¤ò±é¤¸¤¿¡¢TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¤Ç23Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡×¤¬±Ç²è²½¡£ÂçÀô¤Ï»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Îº¢¤ËÈæ¤Ù¤Þ¤¹¤È¤À¤¤¤Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤¢¤ì¤è¤ê¤µ¤é¤ËÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿²æ¡¹¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤»£±Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£Ê¡»³¤Ï¡Ö¿Í´Ö²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
Æ±±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤ÏËÌ³¤Æ»¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÂçÀô¤Ï¡Ö»ä¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï¸åÈ¾¡Ø¤Ê¤ó¤ÇËÌ³¤Æ»¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¡£´¨¤¤¤È¡£º£ÅÙ¤Ï¡ÊÊ¡»³¤ÎÃÏ¸µ¡ËÄ¹ºê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤è¡¢¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Ê¡»³¤â¡Ö¼¡¤ÏÀäÂÐÄ¹ºê¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ª´ê¤¤¡£º£²ó¤Î»£±Æ¤ÏÀã¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÍÎ¤Á¤ã¤ó¤ÈËÌ³¤Æ»¤Î»£±ÆÂçÊÑ¤À¤è¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢°ìÈÖ´¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¹Ìî¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢ÂçÀô¤â¡Ö¿ûÊ¿¹â¸¶¤¬°ìÈÖ´¨¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢King¡õPrince±ÊÀ¥Î÷¤é¤¬½Ð±é¡£Ê¡»³¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤·¡¢ÂçÀô¤â¡Öº£ÅÄÈþºù¤Á¤ã¤ó¤Ï³Î¼Â¤Ë¡ÊNHKÄ«¥É¥é¡Ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Î¤«¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡×¤Ï¡¢Ê¡»³¤¬±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÂçÀô¤¬±é¤¸¤ë¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬Æñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¼Â¤Î·»Äï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£2¿Í¤ÎÀäÌ¯¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨12¡¦9¡ó¤ÈÆ±¥¯¡¼¥ëÏ¢¥É¥éNO¡¦1¤òµÏ¿¤·¤¿¡£