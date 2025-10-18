¡Ú½©¤ÎÃÍ¾å¤²¡ÛºâÉÛ¤¬¥Ô¥ó¥Á¡ª¤Þ¤Á¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡ÖÀáÌó½Ñ¡×¶µ¤¨¤Æ¡Ô¿·³ã¡Õ
10·î1Æü¤«¤é°ûÎÁ¤ä¿©ÎÁÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë"ÃÍ¾å¤²¤ÎÇÈ¡É¡£
Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È10·î¤«¤é¥Ñ¥Ã¥¯¤´ÈÓ¤äÇ¼Æ¦¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤Ê¤É¤Î°û¿©ÎÁÉÊ3024ÉÊÌÜ¤Î²Á³Ê¤¬ÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÍ×°ø¤ÏºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ë¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤ä¹âÇ®Èñ¡¢ÊªÎ®Èñ¡¢¸¶ºàÎÁÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î½©¡¢¤Þ¤Á¤Î¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤ËÃÍ¾å¤²¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡¤Þ¤Á¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤ËÃÍ¾å¤²¤ò´¶¤¸¤ë¡©¡×
¤Þ¤Á¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£
¡ã60Âå½÷À¡ä
¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç100±ß¤¯¤é¤¤¤ÇÇã¤¨¤¿¤â¤Î¤¬¡¢Çã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡ã40Âå½÷À¡ä
¡ÖÇã¤¤Êª¤·¤ÆÁ´Éô¤Î¹ç·×¶â³Û¤ò¤ß¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÍ¾å¤²¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡ã40ÂåÃËÀ¡ä
¡ÖÃÍ¾å¤²¤·¤¿Ê¬¡¢ÄÂ¶â¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×
¡ã10ÂåÃËÀ¡ä
¡Ö³ØÀ¸¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÃÍ¾å¤²¤Ïº¤¤ë¡£ºâÉÛ¤ËÂç¥À¥áー¥¸¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡ã20Âå½÷À¡ä
¡Ö¥È¥Þ¥È¤È¤«¥×¥Á¥È¥Þ¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤È¤«¤À¤È¥Ê¥·¤¬¤¹¤´¤¤¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2¡¢3Ç¯Á°¤È¤«¤Ï·ë¹½°ì¶Ì¤Ç170±ß¤È¤«¤ÇÇã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á2¶Ì¤Ç700±ß¤È¤«¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¡ã30Âå½÷À¡ä
¡Ö¤ªÆùÎà¤È¤«¤ÏÂ©»Ò¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÇã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤ì¤¬Â¿Ê¬2¡¢3¡¢40±ß¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡ã20Âå½÷À2¿Í¡ä
¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¹â¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¥¬¥½¥ê¥ó¹â¤¤¤«¤â¡£¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡×
¡Ö¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«°Â¤¤¤È¤³¤í¤È¹â¤¤¤È¤³¤í¤Îº¹¤¬·ë¹½Âç¤¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡Öº£¤Þ¤Ç3000±ß¤¯¤é¤¤¤ÇÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¿¤è¤Í¡¢3000±ß¤ÇËþ¥¿¥ó¤Ë¤Ç¤¤¿¤±¤Éº£¤â¤¦4000±ß¡¢5000±ß¤¤¤¯¤è¤Í¡×
¡Ö¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã40ÂåÃËÀ¡ä
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥³¥á¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ÄÃÍÃÊ¤¬ÇÜ¶á¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çº¤¤ë¡×
°ìÊý¡¢10Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ä¡Ä
¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤«¤¬ÃÍ¾å¤²¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤è¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë150±ß¤ò1¸ÄÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹â¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªºâÉÛÅª¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª²Û»Ò¤È¤«¤¿¤Þ¤ËÇã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ100±ß¤Ç·ë¹½Âç¤¤Ê¤ÎÇä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ëº£200±ß¤Ç¤µ¤é¤Ë¥µ¥¤¥º¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¢¤ì¡¢¼«Ê¬¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¤Þ¤Á¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤Ç¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥³¥á¡¢ÆÚÆù¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ò5Ç¯Á°¤Î²Á³Ê¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÆÃ¤Ë¥³¥á¤ÏÌó2.2ÇÜ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤ÏÌó1.3ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤Á¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀáÌó½Ñ¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¶µ¤¨¤Æ¡ª¡ÖÀáÌó½Ñ¡×
¡ã50Âå½÷À¡ä
¡ÖÇã¤¤Êª¹Ô¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿²ó¤â¹Ô¤¯¤È¤½¤ÎÅÙ¤Ë²¿²ó¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÇã¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã30Âå½÷À¡ä
¡ÖÌîºÚ¤ÏÉáÄÌ¤Î¥¹ー¥Ñー¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢JA¤µ¤ó¤È¤«¤ÎÄ¾Çä½ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÇã¤¦¤È¾¯¤·°Â¤¤¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã20Âå½÷À¡ä
¡ÖÌîºÚ¤À¤Ã¤¿¤éÎã¤¨¤Ð¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¿©¤Ù¤ì¤ëÉôÊ¬¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Î¿Ä¤È¤«·ë¹½¤â¤¦°ì½ï¤Ë¼Ñ¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Ü¥È¥ë¤È¤«¤â·«¤êÊÖ¤·»È¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¹ØÆþ¤·¤Ê¤¤¤Ç¿åÅû¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ã40ÂåÃËÀ¡ä
¡Ö¼ÖÄÌ¶Ð¼¤á¤Æº£ÅÅ¼ÖÄÌ¶Ð¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¡£ËèÆü½Ð¶Ð¤ÏÅÅ¼Ö¤Ç¡×
¡ã30ÂåÃËÀ¡ä
¡Ö¥¯ー¥éー¤È¤«¤â°ìÉô²°¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÆ±¤¸Éô²°¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ê¤È¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿´¨¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¥¹¥Èー¥ÖÃÈË¼´ï¶ñ¤È¤«¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤ë¤Ù¤¯°ìÉô²°¤Ç¤È¤«¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤È¤«¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯Æþ¤Ã¤ÆÄÉ¤¤½Ð¤¤È¤«²¿²ó¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤µー¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤µー¤Ã¤È½ª¤ï¤é¤¹¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹©É×¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¢¡ÀáÌó¤Î°ìÊý¤Ç¡ÈÁý¤ä¤¹¡É¿Í¤â
ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¡¢¤ª¶â¤ò¤É¤¦Áý¤ä¤¹¤«¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ã30Âå½÷À¡ä
¡ÖNISA¡Ê¥Ëー¥µ¡Ë¤È¤«¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤ÆNISA¤È¤«Ëè·îÆ±¤¸¶â³ÛÆþ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡Ê°ÙÂØ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ë¤½¤Î¥É¥ë¤È¤Î¤ª¶â¤Ç¶â³ÛÊÑ¤ï¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«ËèÆü¡¢¤½¤ì¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¸º¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ¤Ë»Ï¤á¤¿¤«¤é¤â¤¦4¡¢5Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
³ØÀ¸¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã10ÂåÃËÀ¡ä
¡Öº£Åê»ñ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£NISA¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤ÆNISA¡£·î1Ëü±ß¤ÇºÇ¶á»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2¥ö·îÁ°¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È120±ß¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
Q¡Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÍ§Ã£¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç²¶¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¢¡NISA¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¿Í¤â
Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢NISA¤È¤Ï²¿¤«¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
NISA¤È¤Ï¡Ö¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢2014Ç¯1·î¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ëµìNISA¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ËÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤òÇäµÑ¤·¤ÆÆÀ¤¿Íø±×¤ä¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÇÛÅö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÄÌ¾ïÌó20%¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢NISA¸ýºÂ¤ÇÅê»ñ¤·¤¿¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÍø±×¤ÏÈó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÅê»ñ¤Ç¤¤ë¾å¸Â¶â³Û¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NISA¤Ï2024Ç¯1·î¤«¤é¿·NISA¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤ÏÅê»ñ³Û¤Î¾å¸Â°ú¾å¤²¤ä´ü´Ö¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÀÑ¤ßÎ©¤ÆNISA¡É¤ÏºÇÂç20Ç¯¡¢¡È°ìÈÌNISA¡É¤ÏºÇÂç5Ç¯¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¹±µ×²½¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤êÄ¹´üÅª¤ÊÅê»ñ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½Ç¯Îð¤ÏÅö½é20ºÐ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯1·î¤«¤é¤ÏÀ®¿ÍÇ¯Îð¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¤è¤ê¡¢18ºÐ°Ê¾å¤«¤é²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡©
¿·NISA¤Î³èÍÑ¼Ô³ä¹ç¤ÈÌ¤ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë³èÍÑ°Õ¸þ¤òÇ¯ÂåÊÌ¤ÇÄ´¤Ù¤¿¥Çー¥¿¤ò¥°¥é¥Õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¿·NISA¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï30ºÐ¤«¤é39ºÐ¤ÎÀ¤Âå¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö³èÍÑºÑ¤ß¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¤È¡Ä¡Ä18ºÐ¤«¤é29ºÐ¤Ç¤ÏÌó4³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢³ÆÇ¯Âå¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖNISA¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤À¤Âå¤Î¤Û¤¦¤¬Åê»ñ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£