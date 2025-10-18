¼«¿È¤ÎÉô²°¤òÊü²Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤ÎÃË(71)Á÷¸¡¡¡Â¾¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤Ë¥±¥¬¤Ê¤·¡¡¼¯»ùÅç»Ô
¡¡17Æü¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°¤Ë²Ð¤òÊü¤ÁÁ´¾Æ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²Ð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË(71)¤Î¿ÈÊÁ¤¬¼¯»ùÅçÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼¯»ùÅç»Ô¾ëÆîÄ®¤ÎÌµ¿¦¡¢ËöÀî×¢Å¯ÍÆµ¿¼Ô(71)¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈËöÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï17Æü¸áÁ°0»þ¤´¤í¡¢¼«¿È¤¬½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°¤Ë²Ð¤òÊü¤Á¡¢Á´¾Æ¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡ËöÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ÎÉô²°¤Ë°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Ð²ÐÅö»þ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¾¤ÎÉô²°¤Ë¤âÊ£¿ô¤Î½»¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ËöÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤¬Æ°µ¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£