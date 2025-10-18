¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù½Ð±é¤Î¹â¶¶¹Èµ±¡¢¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¥â¥Ç¥ë½¢Ç¤¡¡ÆÉ¼Ô¾Þ¤È¤ÎW¼õ¾Þ
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØMEN¡ÇS NON-NO¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖÂè40²ó¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥Î¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Î¹ç³Ê¼Ô3¿Í¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡ÙÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤Ï¡ÄÆ²¡¹¤È¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤òßÚÎö¤µ¤»¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ê¹â¶¶¹Èµ±¤é
¡¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦ÆÉ¼Ô¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ØPopteen¡Ù¥á¥ó¥º¥â¥Ç¥ë¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤Ë2ÅÙ½Ð±é¤·¤¿¹â¶¶¹Èµ±¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤³¤¦¤¡¿19¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ìÎé¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤éMEN¡ÇS NON-NO¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÃ¯¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢Éþ¤ÈÈþ½Ñ¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¡¢µþÅÔºß½»¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼ÄÌ¡¦äÆµÜÁÔÂÀÏ¯¡Ê¤³¤ß¤ä¡¦¤½¤¦¤¿¤í¤¦¡¿20¡Ë¤È¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¹ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾²¬¸÷¡Ê¤Þ¤Ä¤ª¤«¡¦¤Ò¤«¤ë¡¿20¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
