Ìî´ÖÃÓ²¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°Ãæ¤Î60ÂåÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ
¡¡18ÆüÆî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤ÎÌî´ÖÃÓ²¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°Ãæ¤ÎÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶úÌÚÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢18Æü¸á¸å0»þ45Ê¬¤´¤í¡ÖÌî´ÖÃÓ¤ÎËÌ¤Ç6¿Í¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È118ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©ºß½»¤Î60Âå¤ÎÃËÀ¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹ー¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Ü¥ó¥Ù¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¤ÏÍ§¿Í¤È¤¢¤ï¤»¤Æ6¿Í¤Ç18Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¤«¤é¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½30Ê¬¸å¤ËÃËÀ¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¶úÌÚÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Î½ä»ëÁ¥¤Ê¤É¤¬¸½¾ì¼þÊÕ¤Î³¤°è¤òÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£