¡Ú¥Ñ£Ã£Ó¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬£±»î¹ç£²È¯¡¡Æ±°ì£Ó¤Ç£´ËÜÎÝÂÇ¤Ï£´¿ÍÌÜ
¢¡£²£°£²£µ¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¦ºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè£´Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£³¡½£¹ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£±£¸Æü¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç£²Ï¢¾¡¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò£²¾¡£³ÇÔ¤È´¬¤ÊÖ¤·¤¿¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë£±¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡Ë¡£
¡¡£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£³²ó¡¢»³¸©½¨¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬£²»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë£Ã£ÓºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸£³ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëÃæ±Û¤¨£²¥é¥ó¤òÊü¤Á¾¡¤Á±Û¤·¡¢ËüÇÈÃæÀµ¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡££´²ó¤Ë¤Ï¿åÃ«½Ö¤Î±¦Íã¥Ý¡¼¥ë¤òÄ¾·â¤¹¤ë£Ã£Ó£±¹æ¡¢À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡££µ²ó¤Ë¿åÌîÃ£µ©¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢£·²ó¤Ë¤Ï¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î¤³¤ÎÆü£²ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëº¸±Û¤¨£²¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤ÉÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¡¢£Ã£Ó¤Ç¤Î£±»î¹ç£²ËÜÎÝÂÇ¤Ï£±£´Ç¯ºÇ½ª£ÓÂè£³Àï¤ÎÍÛÂÒ¹Ý°ÊÍè£²¿ÍÌÜ¡£¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ïº£µ¨¤ÎºÇ½ª£Ó£±¡¢£³ÀïÌÜ¤Ë¤â£±ËÜÎÝÂÇ¤º¤ÄÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ª£Ó¤Ç£´ËÜÎÝÂÇ¡£Æ±°ì£Ó¤Ç£´ËÜÎÝÂÇ¤Ï£±£´Ç¯ºÇ½ª£Ó¤ÎÃæÅÄæÆ¡ÊÆü¡Ë¡¢£±£·Ç¯ºÇ½ª£Ó¤ÎÆâÀîÀ»°ì¡Ê¥½¡Ë¡¢£±£¹Ç¯Âè£±£Ó¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍ¡Ê³Ú¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç£´¿ÍÌÜ¤ÎºÇÂ¿¥¿¥¤¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±°ìÇ¯¤Î£Ð£Ï¡¢£Ã£Ó¤ÇºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤Ï£°£¸Ç¯¥¦¥Ã¥º¡ÊÃæ¡Ë¡¢£±£´Ç¯ÃæÅÄ¤Î£µËÜ¤Ç£´ËÜ°Ê¾å¤Ï£·¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£