¡ÖÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤Æ³Ú¤·¤¤¡×»°É©ÅÅµ¡¤¬²Ê³Ø¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¡¡ÂÀÍÛ¸÷¤«¤éÈ¯ÅÅ¤¹¤ëÊýË¡¤ò³Ø¤Ö
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²Ê³Ø¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»°É©ÅÅµ¡¤¬²Ê³Ø¶µ¼¼¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²Ê³Ø¶µ¼¼¤Ï»°É©ÅÅµ¡¶å½£»Ù¼Ò¼¯»ùÅç±Ä¶È½ê¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£18Æü¤Ï¡ÖÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ÎÆ¯¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤«¤éÈ¯ÅÅ¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥½ー¥éー¥«ー¤ò»È¤Ã¤¿¥«ー¥ê¥ó¥°¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡Ö¥«ー¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤êÈ¯ÅÅ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤´¤¤³Ø¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ê»°É©ÅÅµ¡¼¯»ùÅç±Ä¶È½ê¡¦Î¶Ìî¹¥¼¡Ïº½êÄ¹¡Ë
¡ÖºÇ½é¤ÎºÂ³Ø¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤Î¥½ー¥éー¥«ー¤ò»È¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ï¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª»ÒÍÍ¤¿¤Á¤¬¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡¡»°É©ÅÅµ¡¤Ï11·î¤Ë¤â²Ê³Ø¶µ¼¼¤ò³«¤¯Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£