¡Ú½©²Ú¾Þ¡ÛÃ±¾¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤ÏÀîÅÄ¾²íµ³¼êµ³¾è¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Ç£²¡¦£²ÇÜ¡¡Á°ÆüºÇ½ª¥ª¥Ã¥º
¢¡Âè£³£°²ó½©²Ú¾Þ¡¦£Ç£±¡Ê£±£°·î£±£¹Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡½©²Ú¾Þ¤ÎÁ°ÆüÈ¯ÇäºÇ½ª¥ª¥Ã¥º¤¬£±£°·î£±£¸ÆüÍ¼Êý¡¢£Ê£Ò£Á¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ã±¾¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹¤ò¾¡¤Á¡¢Á°Áö¤Î¥í¡¼¥º£Ó¤â¾¡¤Ã¤ÆÎ×¤à¡Ê£±£·¡Ë¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Í§Æ»¹¯É×±¹¼Ë¡¢Éã¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥É¡Ë¤Ç£²¡¦£²ÇÜ¡£°È¾å¤ÏÁ°Áö¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Îµ³¾è¤È¤Ê¤ëÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¡£¥ª¡¼¥¯¥¹¤È¤Î£²´§¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡£²ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡¢ºù²Ö¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤¿¡Ê£±£±¡Ë¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¿¹°ìÀ¿±¹¼Ë¡¢Éã¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º¡Ë¤¬£¶¡¦£°ÇÜ¤ÇÂ³¤¯¡£Á°Áö¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ïµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯¤Æ£¹Ãå¤Ë¼ºÂ®¤·¤¿¤¬¡¢£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤É¤ó¤Ê¶¥ÇÏ¤ò¸«¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£°È¾å¤Ï°ú¤Â³¤¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤¬µ³¾è¤¹¤ë¡£
¡¡£³ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¥í¡¼¥º£Ó¤ÇÌÔÁ³¤È£³Ãå¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡Ê£±£³¡Ë¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦°ÂÅÄæÆ¸à±¹¼Ë¡¢Éã¥½¥Ã¥È¥µ¥¹¡Ë¤¬£·¡¦£¸ÇÜ¡£¤Þ¤À¥¥ã¥ê¥¢¤Ï£³Àï¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢Êì¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Ì¡¼¥ô¥©¥ì¥³¥ë¥È¤È¤¤¤¦ÎÉ·ìÇÏ¡£¤½¤ÎÊì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿´äÅÄ¹¯À¿µ³¼ê¤¬¼ê¹Ë¤ò¼¹¤ë¡££´ÈÖ¿Íµ¤°Ê¹ß¤Ï£±£°ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÏÏ¢¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ê£±£±¡Ë¡½¡Ê£±£·¡Ë¤Ç£¶¡¦£±ÇÜ¡££²ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ê£±£³¡Ë¡½¡Ê£±£·¡Ë¤¬£·¡¦£³ÇÜ¤ÇÂ³¤¡¢£³ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ê£³¡Ë¥¸¥ç¥¹¥é¥ó¡½¡Ê£±£·¡Ë¤Ç£±£²¡¦£°ÇÜ¡£ÇÏÏ¢£¸ÈÖ¿Íµ¤¤Þ¤Ç¤¬¡Ê£±£·¡Ë¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯Íí¤ß¤ÎÇã¤¤ÌÜ¤À¡£
¡¡ÇÏÃ±¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ê£±£·¡Ë¢ª¡Ê£±£³¡Ë¤Ç£¸¡¦£µÇÜ¡££²ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ê£±£·¡Ë¢ª¡Ê£±£±¡Ë¤Ç£¹¡¦£µÇÜ¡££³ÈÖ¿Íµ¤¤¬¡Ê£±£±¡Ë¢ª¡Ê£±£·¡Ë¤Ç£±£µ¡¦£³ÇÜ¤ÇÂ³¤¯¡£
¡¡£³Ï¢Ã±¤â¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤ËÇä¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ê£±£·¡Ë¢ª¡Ê£±£±¡Ë¢ª¡Ê£±£³¡Ë¤Ç£³£¹¡¦£±ÇÜ¡££²ÈÖ¿Íµ¤¤¬¡Ê£±£·¡Ë¢ª¡Ê£±£³¡Ë¢ª¡Ê£±£±¡Ë¤Ç£´£´¡¦£·ÇÜ¤ÇÂ³¤¡¢£³ÈÖ¿Íµ¤¤¬¡Ê£±£·¡Ë¢ª¡Ê£±£±¡Ë¢ª¡Ê£³¡Ë¤È¡Ê£±£·¡Ë¢ª¡Ê£±£³¡Ë¢ª¡Ê£³¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤Ç£¶£±¡¦£·ÇÜ¡££¹ÈÖ¿Íµ¤¤Þ¤Ç¤¬¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤¬£±Ãå¤ÎÇÏ·ô¤À¡£
¡¡¥ª¥Ã¥º¤«¤é¤Ï¡¢¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Î£±¶¯¥à¡¼¥É¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£