¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ØºÇÂç¤Îà²¸ÊÖ¤·á¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÂçÃ«¤Î£·²óÅÓÃæ£±£°£ËÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤È£³ËÜÎÝÂÇ¤Î³èÌö¤Ç£µ¡½£±¤Ç¤Î¥¹¥¤¡¼¥×¤ËÀ®¸ù¡££´Ï¢¾¡¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂçÃ«¤Ï»î¹ç¸å¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ä¾¡Íø¤òÅÁ¤¨¤ë²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¼¡¡¹¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ëµå¾ì¤Ë±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó»ÅÍÍ¤Î¿Í·Á¤ÎÎÙ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ó¤ÈÊÂ¤Ö»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÏÈ¾ÌÜ¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤À¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÌ²¤½¤¦¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹¥°ÕÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£