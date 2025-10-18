MEOVV¡¢¿·¶Ê¡ØBURNING UP¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò¸ø³«¡¡°ì»åÍð¤ì¤Ì´°àú¤Ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ËÃíÌÜ
MEOVV¡Ê¥ß¥ä¥ª¡Ë¤¬´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
THE BLACK LABEL¤Ï10·î17Æü¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆMEOVV¤Î¿·¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØBURNING UP¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ì»åÍð¤ì¤Ì¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò¸«¤»¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊHIPHOP¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢Â©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Ê¤¤¤Û¤É´°àú¤Ê¥·¥ó¥¯¥í¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¿ï½ê¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¡ØBURNING UP¡Ù¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¹½À®¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¶Ê¡ØBURNING UP¡Ù¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥¯¥é¥Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê²Î»ì¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥Ó¡¼¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤À¡£ÌÂ¤ï¤ºÆÍ¤¿Ê¤à»ÑÀª¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÍÉ¤é¤¬¤ºÁ°¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦MEOVV¤é¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ú¶Ê¤Ï¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢´Ú¹ñ¤Î²»¸»¥µ¥¤¥ÈMelon¤Î¡ÖHOT100¡×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÏYouTube¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥È¥ì¥ó¥É¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢Ãæ¹ñºÇÂç¤Î²»¸»¥µ¥¤¥ÈQQ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤â¥È¥ì¥ó¥É¥Á¥ã¡¼¥È2°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
MEOVV¤Ïº£¸å¤â¿·¶Ê¡ØBURNING UP¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£