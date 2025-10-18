¡Ö²»´Æ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¤É¤ó¤Ê¿¦¶È¤Î¤³¤È¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö²»´Æ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö²»´Æ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ºîÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¿Í¤Î¤³¤È¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö²»¶Á´ÆÆÄ¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
²»´Æ¤È¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä³°²è¿á¤ÂØ¤¨¤Ê¤É¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Î¤³¤È¡£
¥¢¥Ë¥á¤Î²»¶Á´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯BGM¤ä¸ú²Ì²»¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¢¥Ë¥áÆâ¤Î²»¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©ºî¤â´ÆÆÄ¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÂçºå¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¥á¥Ç¥£¥¢ÀìÌç³Ø¹»¡Ù
¡¦¡ØTV¥¢¥Ë¥á¡ÖSHIROBAKO¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô