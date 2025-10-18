¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢¡È°Û¼Á¡É¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç°µ´¬¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°Û¼Á¤¹¤®¤ë¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¸ÄÀÇÉ°áÁõ¤ÇÈþµÓÈäÏª
EMODA¤Î15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼Â»Ü¡£¡ÈÌ¤Íè¤Î¥®¥ã¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬¸ì¤ëVTR¤ò·Ð¤Æ¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥é¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ»ÍÂÊâ¹Ô¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¸üÄì¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÎý¤êÊâ¤¡¢°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤Ç²ñ¾ì¤òÊñ¤ó¤À¡£
¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¥¿¥¤¥È¤Ê¥¢¥·¥á°áÁõÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤ÆÎ®ÀÐ¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡Ö°Û¼Á¤¹¤®¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÌÌÇò¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Îºî¤ë¶õµ¤´¶¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿¥³¥é¥Ü¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°Û¼Á¤¹¤®¤ë¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¸ÄÀÇÉ°áÁõ¤ÇÈþµÓÈäÏª
¢¡¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëµ±¤¯¥é¥ó¥¦¥§¥¤
EMODA¤Î15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼Â»Ü¡£¡ÈÌ¤Íè¤Î¥®¥ã¥ë¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬¸ì¤ëVTR¤ò·Ð¤Æ¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥À¡¼¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥é¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ»ÍÂÊâ¹Ô¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¸üÄì¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÎý¤êÊâ¤¡¢°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤Ç²ñ¾ì¤òÊñ¤ó¤À¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û