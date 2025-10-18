JamsCollection¿åÀ¥¤µ¤é¤é¡¢¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ÇÈþµÓÈäÏª¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¯¤Æ´°àú¡×¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦JamsCollection¡Ê¥¸¥ã¥à¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¿åÀ¥¤µ¤é¤é¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÇÈþµÓÈäÏª
¥á¥¤¥¯¥ì¥·¥ÔÅê¹Æ¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¿åÀ¥¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤éÈþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¡£Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÈ©¤¬ºÝÎ©¤Ä¥á¥¤¥¯¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥¤¥¯²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¯¤Æ´°àú¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÇÈþµÓÈäÏª
¢¡¿åÀ¥¤µ¤é¤é¤Ë¡Ö¥á¥¤¥¯²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¤¡×
¥á¥¤¥¯¥ì¥·¥ÔÅê¹Æ¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¿åÀ¥¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤éÈþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¡£Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÈ©¤¬ºÝÎ©¤Ä¥á¥¤¥¯¤Ç¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û