¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë2È¯Íá¤Ó¤ë¡Ö¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ó¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡¢º£¤Ï¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè4Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£³¡½£¹ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬Áê¼ê¼çË¤¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë2È¯¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢14°ÂÂÇ9¼ºÅÀ¤È±ê¾å¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤á¤¿ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò3¾¡2ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¡Ê35¡Ë¤¬ÁöÎÝÃæ¤Ë°ìÎÝÎÝ¿³¤È·ãÆÍ¤·¡¢¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤âµ¯¤¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢Âç´Ø¤Î¤Ï´Å¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾åÃãÃ«¤Î¤Ï±ÇÁü¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¥¤¥ó¥µ¥¤¥É´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ó¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡¢º£¤Ï¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¡£ÀèÈ¯¤ÎÂç´Ø¤Ï¡Ö½é²ó¡¢2²ó¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Ç´¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£°ìµ¤¤ËÏ¢ÂÇ¿©¤é¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃæÂ¼¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê°Õ¼±¤Ï¡ËÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾¿Ì¤È¤¦¤Î½ê¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤È¤É¤á¤¿¡£