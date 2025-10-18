¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Î¡ÈÏ¢Î©¡É¤á¤°¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÄ´À°Â³¤¯¡Ä¾ÇÅÀ¤Î¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷1³äÄê¿ôºï¸º¡×¤É¤³¤Þ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¡¡°Ý¿·¤ÏÆþ³Õ¤»¤º³Õ³°¶¨ÎÏ¤â¸¡Æ¤
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤ò¸«¿ø¤¨¤¿À¯ºö¶¨µÄ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢18Æü¤â¤®¤ê¤®¤ê¤ÎÄ´À°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤Ï18Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎµÄ°÷½É¼Ë¤Î²ñµÄ¼¼¤Ç¡¢Ï¢Î©¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤Î¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï°Ý¿·¤¬Ï¢Î©¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Î1³ä¤ÎÄê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¶Ú¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºï¸º¤Ë¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤«¤é¿µ½ÅÏÀ¤âº¬¶¯¤¯¤É¤³¤Þ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢°Ý¿·´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È°Ý¿·¤ÏÆþ³Õ¤»¤º¡¢³Õ³°¶¨ÎÏ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï³ÕÆâ¤ËÆþ¤ë¤Ù¤¤È¤ÎÀ¼¤â¶¯¤¯¤¢¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇ½ª·èÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡§
µÈÂ¼ÂåÉ½¤â¤Þ¤ÀÏ¢Î©¤ËÆþ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï50-50¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡£²æ¡¹¤Ï²æ¡¹¤Î¤ä¤êÊý¤ÈÊýË¡¤Ç¡¢À¯ºö¼Â¸½¤ÎÆ»¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¸á¸å¡¢Ä¹ºê»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀ¯ºöËÜ°Ì¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£