¸©Æâ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¤Ø¤ÎÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀç»Ô¤Ç¤Ï73ºÐ¤Î½÷À¤¬¼«Âð¤ÎÄí¤Ç¡¢ÀçËÌ»Ô¤Ç¤Ï40ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»¶ÊâÃæ¤Ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È18Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢ÂçÀç»ÔÂÀÅÄÄ®¹ñ¸«¤Ç¼«Âð¤ÎÄí¤Î¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿73ºÐ¤Î½÷À¤¬¥¯¥Þ1Æ¬¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ï¡Ö¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ÆÇØ¸å¤«¤é¤ä¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ÆÆ¬¤ä±¦¼ê¤Ê¤É¤ò°ú¤Ã¤«¤«¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÏJR±©¸åÄ¹Ìî±Ø¤«¤éÆîÅì¤Ë¤ª¤è¤½3.7¥¥í¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤¬ÅÀºß¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¶á¤¯¤Ë¤Ï¾®³Ø¹»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÀçËÌ»Ô³Ñ´ÛÄ®²¼±ä¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢40ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¼«Âð¶á¤¯¤Î»³ÎÓ¤ò»¶ÊâÃæ¤Ë¥¯¥Þ1Æ¬¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¬¤äÎ¾ÏÓ¤ò¤«¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤Û¤«º¸¼ê¤Î»Ø¤Î¹ü¤òÀÞ¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ï36¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬°ú¤Â³¤·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£