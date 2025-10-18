ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬À¨¤¹¤®¤Æ¡ÄÆüËÜ¿Í¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÆ±¾ð¡É¡¡³³¤Ã¤×¤Á¤ÇÈá·à¡Öµ´¤¹¤®¤¿¡×¡Ö²Ä°¥ÁÛ¡×
¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ËÆ±¾ð¤ÎÀ¼
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤Ë¤â¤Ï¤äÁê¼êÂ¦¤ËÆ±¾ð¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï7²óÅÓÃæ10Ã¥»°¿¶2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å11¿ÍÌÜ¤Î1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçË½¤ì¤ò¸«¤»¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ËÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÆóÅáÎ®¤ÇÌµÁÐ¤·¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Çº¸ÏÓ¥¥ó¥¿¥Ê¤ÎÆâ³Ñ¥¹¥é¡¼¥Ö¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¡¢±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¡£Èôµ÷Î¥446¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó135.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ25ÅÙ¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4²ó2»à¤Ç¤Ï1»î¹ç2È¯¤È¤Ê¤ë4¹æ¥½¥í¤ò±¦Ãæ´Ö¾ì³°¤Ø±¿¤ó¤À¡£1ËÜÌÜ¤ò¾å²ó¤ëÈôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó1»à¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ø5¹æ¥½¥í¡£¥À¥á²¡¤·¤Î°ìÈ¯¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó1»î¹ç3È¯¤Ï»Ë¾å11¿ÍÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅê¤²¤Æ¤Ï7²óÅÓÃæ10Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£ÅêÂÇ¤ÎÎò»ËÅª¤Ê³èÌö¤Ë¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼´ÆÆÄ¤â¡Ö¾ÝÄ§Åª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤Î¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î°ìÉô¤Ë²æ¡¹¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»¿¼¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ËÆ±¾ð¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤¬²Ä°¥ÁÛ¤À¤«¤é¤ä¤á¤¿¤²¤Æ¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯4¿Í¤¬µ´¤¹¤®¤¿¡×¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¤À¤í¡Ä¡Ä¡×¡ÖÀäÂÐ¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤ÇÂçÃ«¤ÎÅÁÀâÆü¤ËÅö¤¿¤ë¤Î²Ä°¥ÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë