¤³¤ì¤¾à¼«¥É¥êá¼Ì¿¿¡¢Æ¬¾å¤Ë¡Ä¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÃÏÊý¥¢¥Ê¤¬ÏÃÂê¡ÖËÜÊª?¡×¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?À¨¤¤Âº·É¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¼¯»ùÅç¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈþÀî°¦¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿à¼«¥É¥ê¼Ì¿¿á¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾®³Ø¹»¤Î»ô°é·¸°ÊÍè¤Î·Ü¡£»ä¤ÎÆ¬¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°·Ü¡£¤³¤ì¤¾¼«·Ü¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Á¥ã¥Ü¤òÆ¬¤Ë¾è¤»¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÀäÌ¯¤Ê #¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¡×¡Ö#¥Á¥ã¥Ü ¤ÎÊ¡¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö#¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥»¥é¥Ô¡¼¡×¡Ö#¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó ¡×¡Ö#¼«»£¤ê¡×¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¾è¤ëÂç¿Í¤·¤¤¡¢Á´¿È¹õ¿§¤Î¥Á¥ã¥Ü¤ÎÊ¡¤Á¤ã¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¾à¼«¥É¥ê¼Ì¿¿á¤Ë¡¢¤½¤Î·Ü¤Ï¡ÖËÜÊª?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥«¥Õ¥§¡Ö¤Þ¤¦¤ë¡¼¤ë¡×¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î°ì¥³¥Þ¤Ç¡¢19Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤ó¤Ë¤ã¤ó¡Ü¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤È¤·¤Æ¼¯»ùÅç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Á¥ã¥Ü¤äÇ¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈþÀî¤µ¤ó¤ÎÁ´¤Æ¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?À¨¤¤Âº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¶À±Û¤·¤Î¥Í¥³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£