¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ª 22ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF¤ò¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó10ÈÖ¤ÎÆ±Î½¤¬¾Î»¿¡Ö¾ÅÆî¤Ë¤¤¤¿½¾·»Äï¤Ë¤¹¤´¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤òÆ±Î½¤¬Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î22ºÐ¤Ïº£²Æ¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤«¤é¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÌ¾Ìç¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ë°ÜÀÒ¡£Â¼ó¤Î²ø²æ¤Ë¤è¤ê½ÐÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¹·î¤Ë¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë¤â½Ð¾ì¡£Äê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀèÆü¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡Ê£²¡Ý£²¡Ë¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ê£³¡Ý£²¡Ë¤Ë£³¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£ÆÃ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢²¦¹ñ·âÇË¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¡Øtv£²¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤ò¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦Æ±Î½¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¨¥ë¥æ¥Ì¥·¤¬¹âÉ¾²Á¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Î½¾·»Äï¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ê¥¯¤¬¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÇÈà¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤¬¡¢¥¹¥º¥¤Ï°ÕÍßÅª¤Ç¤¹¤´¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ï¥¹¥º¥¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¶Ã¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡¸µ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤Î¥¿¥ê¥¯¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é23Ç¯¤Þ¤Ç¾ÅÆî¤ÇÎëÌÚ¤È¶¦Æ®¡£¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¨¥ë¥æ¥Ì¥·¤Ï¤½¤Î½¾·»Äï¤«¤éÆüËÜ¿ÍDF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÃÆþÅö½é¤«¤é³èÌö¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
