¡Ö¥Þ¥¯¥Ê¥à¥é¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡Ä¡×¸µ±ÑÂåÉ½FW¤¬¸µÆüËÜÂåÉ½10ÈÖ¤ÎÌ¾Á°¤òÄËº¨¥ß¥¹¡ªÌ¾Ìç¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ê°³´¡ÖºÇÂçµé¤ÎÉî¿«¤À¡×
¡¡ÃæÂ¼½ÓÊå¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¼º¸À¤Ë¡¢Ì¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊ°³´¤·¤¿¡£
¡¡2005Ç¯¤«¤é2009Ç¯¤Þ¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç³èÌö¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×Í¥¾¡£³²ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºßÀÒÃæ¤Ë¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤Ç¤ÎFK¤Ê¤É¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤Î¿ô¡¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¤Î¥À¥ì¥ó¡¦¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¤½¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½10ÈÖ¤ÎÌ¾Á°¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖºÇÂçµé¤ÎÉî¿«¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤È¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¥Ê¥à¥é¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢67 HAIL HAIL¤Ï¡Ö¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¤é¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¤À¡×¤È¡¢ÃæÂ¼¤Î°Î¶È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ê¥«¥à¥é¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ºßÀÒ»þ¤Ë£¶¤Ä¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤ì¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÎÐ¤ÈÇò¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤ÏÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£²¿Í¤Ï¡¢¸½ºß¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤¢¤ë¡£ºòµ¨¤ÎÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥À¥¤¥¼¥ó¡¦¥Þ¥¨¥À¤È¡¢¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¤Î¥ì¥ª¡¦¥Ï¥¿¥Æ¤À¡×
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎÌ¾Á°¤òÀµ¤·¤¯È¯²»¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃæÂ¼¤¬¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤òµî¤Ã¤Æ16Ç¯¤È¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢67 HAIL HAIL¤Ï¡Ö¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î°Î¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¡×¤Ç¤¢¤ëÃæÂ¼¤ÎÌ¾Á°¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤Ê¤É¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£
