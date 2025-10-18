¡ÚJ£±Âè34Àá¡Û£³»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡ª Çð¤¬°µ´¬£µÈ¯´°¾¡¤Ç»ÃÄê£²°ÌÉâ¾å¡ª »ÄÎ±Áè¤¦²£ÉÍFM¤¬±ºÏÂ¤ò£´¡Ý£°·âÇË¡¢Àîºê¤Ï·×£¸ÆÀÅÀ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤À©¤¹
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï10·î18Æü¡¢J£±Âè34Àá¤Î£·»î¹ç¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡º£Àá¤Ï¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥²¡¼¥à¤¬Â³½Ð¡££³°Ì¤ÎÇð¤Ï¥¸¥¨¥´¤Î£²¥´¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇGÂçºå¤Ë£µ¡Ý£°¤ÇÂç¾¡¤·¡¢»ÃÄê£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡£·°Ì¤ÎÀîºê¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÀ¶¿å¤ÈÂÐÀï¤·¡¢°ËÆ£Ã£ºÈ¤Î£´»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤â¤¢¤ê£µ¡Ý£³¤Ç¾¡Íø¡£ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¡¢£´»î¹çÌµÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡J£±»ÄÎ±¥é¥¤¥ó¤Î17°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²£ÉÍFM¤Ï¡¢Á°È¾¤Î£´ÆÀÅÀ¤Ç±ºÏÂ¤Ë£´¡Ý£°¤È²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ºÇ²¼°Ì¤Î¿·³ã¤Ï¡¢ÅìµþV¤Ë£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì15»î¹çÌ¤¾¡Íø¡£CÂçºå¤Ï²¬»³¤Ë£²¡Ý£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢J£±Âè34Àá¤Î·ë²Ì¤ÈÍ½Äê¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢§10·î17Æü³«ºÅÊ¬
¿À¸Í £°¡Ý£° ¼¯Åç
¹Åç £°¡Ý£° FCÅìµþ
¢§10·î18Æü³«ºÅÊ¬
ÅìµþV £±¡Ý£° ¿·³ã
Ä®ÅÄ £°¡Ý£° Ê¡²¬
Àîºê £µ¡Ý£³ À¶¿å
²£ÉÍFM £´¡Ý£° ±ºÏÂ
²£ÉÍFC £²¡Ý£² Ì¾¸Å²°
GÂçºå £°¡Ý£µ Çð
²¬»³ £±¡Ý£² CÂçºå
¢§10·î19Æü³«ºÅÊ¬
¾ÅÆî 15:00 µþÅÔ
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© ¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ª¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡º£Àá¤Ï¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥²¡¼¥à¤¬Â³½Ð¡££³°Ì¤ÎÇð¤Ï¥¸¥¨¥´¤Î£²¥´¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇGÂçºå¤Ë£µ¡Ý£°¤ÇÂç¾¡¤·¡¢»ÃÄê£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡£·°Ì¤ÎÀîºê¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÀ¶¿å¤ÈÂÐÀï¤·¡¢°ËÆ£Ã£ºÈ¤Î£´»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤â¤¢¤ê£µ¡Ý£³¤Ç¾¡Íø¡£ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¡¢£´»î¹çÌµÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡J£±»ÄÎ±¥é¥¤¥ó¤Î17°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²£ÉÍFM¤Ï¡¢Á°È¾¤Î£´ÆÀÅÀ¤Ç±ºÏÂ¤Ë£´¡Ý£°¤È²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢J£±Âè34Àá¤Î·ë²Ì¤ÈÍ½Äê¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢§10·î17Æü³«ºÅÊ¬
¿À¸Í £°¡Ý£° ¼¯Åç
¹Åç £°¡Ý£° FCÅìµþ
¢§10·î18Æü³«ºÅÊ¬
ÅìµþV £±¡Ý£° ¿·³ã
Ä®ÅÄ £°¡Ý£° Ê¡²¬
Àîºê £µ¡Ý£³ À¶¿å
²£ÉÍFM £´¡Ý£° ±ºÏÂ
²£ÉÍFC £²¡Ý£² Ì¾¸Å²°
GÂçºå £°¡Ý£µ Çð
²¬»³ £±¡Ý£² CÂçºå
¢§10·î19Æü³«ºÅÊ¬
¾ÅÆî 15:00 µþÅÔ
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢º£ÅÄÈþºù¤é¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î£±°Ì¤Ï¡© ¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ª¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð