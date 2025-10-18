Çð¤¬GÂçºå¤ò£µ¡Ý£°¤Ç²¼¤·¡¢»ÃÄê¤Ç£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¡§¶â»ÒÂóÌï¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¼Ì¿¿Éô¡Ë

¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï10·î18Æü¡¢J£±Âè34Àá¤Î£·»î¹ç¤ò³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£

¡¡º£Àá¤Ï¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥²¡¼¥à¤¬Â³½Ð¡££³°Ì¤ÎÇð¤Ï¥¸¥¨¥´¤Î£²¥´¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇGÂçºå¤Ë£µ¡Ý£°¤ÇÂç¾¡¤·¡¢»ÃÄê£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£

¡¡£·°Ì¤ÎÀîºê¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÀ¶¿å¤ÈÂÐÀï¤·¡¢°ËÆ£Ã£ºÈ¤Î£´»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤â¤¢¤ê£µ¡Ý£³¤Ç¾¡Íø¡£ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¡¢£´»î¹çÌµÇÔ¤È¤·¤¿¡£

¡¡J£±»ÄÎ±¥é¥¤¥ó¤Î17°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²£ÉÍFM¤Ï¡¢Á°È¾¤Î£´ÆÀÅÀ¤Ç±ºÏÂ¤Ë£´¡Ý£°¤È²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿ºÇ²¼°Ì¤Î¿·³ã¤Ï¡¢ÅìµþV¤Ë£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì15»î¹çÌ¤¾¡Íø¡£CÂçºå¤Ï²¬»³¤Ë£²¡Ý£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
 
¡¡¤Ê¤ª¡¢J£±Âè34Àá¤Î·ë²Ì¤ÈÍ½Äê¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£

¢§10·î17Æü³«ºÅÊ¬
¿À¸Í £°¡Ý£° ¼¯Åç
¹­Åç £°¡Ý£° FCÅìµþ

¢§10·î18Æü³«ºÅÊ¬
ÅìµþV £±¡Ý£° ¿·³ã
Ä®ÅÄ £°¡Ý£° Ê¡²¬
Àîºê £µ¡Ý£³ À¶¿å
²£ÉÍFM £´¡Ý£° ±ºÏÂ
²£ÉÍFC £²¡Ý£² Ì¾¸Å²°
GÂçºå £°¡Ý£µ Çð
²¬»³ £±¡Ý£² CÂçºå

¢§10·î19Æü³«ºÅÊ¬
¾ÅÆî 15:00 µþÅÔ

¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô

