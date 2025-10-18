SNS¥¢¥×¥ê¤ÇÅê»ñ¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤òÍ×µá¤µ¤ì¡¢70Âå¤Î½÷À­¤¬Ìó4900Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëº¾µ½»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

SNS·¿Åê»ñº¾µ½¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤Î½÷À­¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À­¤Ï2025Ç¯8·î²¼½Ü¡¢Åê»ñ´Ø·¸¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤Î¥Ð¥Êー¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¢¥×¥ê¤Ë´«Í¶¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¢¥×¥êÆâ¤Ç½÷À­¤Ï¡ÖÅê»ñ¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤¬Â­¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢É¬¤ºÌÙ¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

½÷À­¤Ï»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦·Á¤Ç¡¢9·î²¼½Ü¤«¤é10·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢10²ó°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤¿¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë¸½¶âÌó4900Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢½÷À­¤Ï¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¢¥×¥ê¤Î¤Û¤«¤ËÅê»ñ¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤â´«Í¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÅê»ñ¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¤Ï½÷À­¤ÎÅê»ñ¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢½÷À­¤ÏÅê»ñ¥¢¥×¥ê¾å¤ÇÁý¤¨¤¿¤Ï¤º¤Î¶â¤ò¼«¿È¤Î¸ýºÂ¤«¤é°ú¤­½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤íº¾µ½¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡ÖSNS¾å¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¤«¤éÅê»ñ¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¤éº¾µ½¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£