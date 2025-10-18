29ºÐ¤Î·Ý¿Í¡¢ÇÐÍ¥½éÄ©Àï¤â¶ì¾Ð¤¤¡¡48ºÐ¤ÎÌò¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤ó¤À¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÄÍÇ«¡¹¡¢Í¿¹Ìé¼Â¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦Ãæ²ÚÂçËþÂ¤Î¤¿¤Ä¤Ê¤ê¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥½¡¼¥¾¥¯¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û40Âå¤Ë¤â¸«¤¨¤½¤¦¤Ê¤¿¤Ä¤Ê¤ê¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡°ä»ºÁêÂ³¤ÇÙæ¤á¤ë¤¤ç¤¦¤À¤¤Ìò¤Ç½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¡£ÂçÄÍ¤ÏÄ¹½÷¤Îº´Æ£Îé»ÒÌò¤Ç¡¢Í¿¹¤Ï¼¡½÷¤ÎÅÄÃæÁïÈþÌò¡¢¤¿¤Ä¤Ê¤ê¤ÏÎëÌÚÍÛÊ¿Ìò¤È¤Ê¤ë¡£¶¦¤Ë57ºÐ¤ÎÂçÄÍ¤ÈÍ¿¹¤ÎÄïÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤Ä¤Ê¤ê¤Ï¡¢±Ç²è½é½Ð±é¤È¤Ê¤ê´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÎëÌÚÍÛÊ¿¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï48ºÐ¤ÎÃËÀ¡£ËÍ¤¬»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬29ºÐ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ËÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÎð¤ÎÊì¿Æ¤¬Â¾³¦¤·¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ëÎëÌÚ²È¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ä»ºÊ¬³ä¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ä¹½÷¡¦º´Æ£Îé»Ò¡ÊÂçÄÍÇ«¡¹¡Ë¤È¼¡½÷¡¦ÅÄÃæÁïÈþ¡ÊÍ¿¹Ìé¼Â¡Ë¤Ï¼Â²È¤ò½èÊ¬¤·¤¿ÇäµÑ¶â¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¬¡¢ÄïÉ×ÉØ¤ÏÀ×·Ñ¤®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÅÚÃÏ²È²°¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ØË´¤Ä¹ÃË¤ÎºÊ¡¦ÎëÌÚÁáÉÄ¡ÊÃæ»³Ç¦¡Ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡ÈÁèÂ²¡É¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¾¾ËÜÌÀ»Ò¡¢ÀîÀ¥ÍÛÂÀ¡¢¿¿ÌÚ·ÃÌ¤¡¢Á¥¥ö»³Å¯¡¢ÅÏÊÕÂóÌï¡¢Æ£Â¼Ëá¼ÂÌé´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
