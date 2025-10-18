ÂçÄÍÇ«¡¹¡õÍ¿¹Ìé¼Â¡¢°ä»ºÁêÂ³¤ÇÂçÙæ¤á¤¹¤ë»ÐËåÌò¡¡É×Ìò¤ÎÀîÀ¥ÍÛÂÀ¡Ö¥´¥¸¥éÂÐ¥¬¥á¥é¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÄÍÇ«¡¹¡¢Í¿¹Ìé¼Â¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥½¡¼¥¾¥¯¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ä»ºÁêÂ³¤á¤°¤êÂçÙæ¤á¤¹¤ë°ì²È¤¬½¸·ë¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤
¡¡°ä»ºÁêÂ³¤ÇÙæ¤á¤ë»ÐËåÌò¤Ç½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£ÂçÄÍ¤Ïµ¤¤Î¶¯¤¤Ä¹½÷¤Îº´Æ£Îé»ÒÌò¤Ç¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡ª¥Ð¥È¥ë¤Ê¤»¤ê¤Õ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤»¤ê¤Õ¤ò¸À¤¤½ª¤ï¤ëÅÙ¤Ë¡Ø¤³¤ï¡Á¤¤¡ª¡Ù¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿Í´Ö¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¡¢¤ª¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤±¤Éº¬Äì¤Ë¤ÏÊì¤òË´¤¯¤·¤¿Èá¤·¤ß¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¿¹¤Ï¼¡½÷¤ÎÅÄÃæÁïÈþÌò¡£ÂçÄÍ¤È¤Ï½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Í¿¹¤Ï¡Ö¿¶¤ê²ó¤¹Ìò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¥¸¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ëÌò¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡¢¼¡ÃË¡¢¼¡ÃË¤Î²Ç¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¤Þ¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
Îé»Ò¤ÎÉ×¡¦º´Æ£À¿°ìÌò¤ÎÀîÀ¥ÍÛÂÀ¤Ï¡ÖÃË¤Ê¤ó¤ÆÂùÎ®¤ÎÃæ¤Î¸Ï¤ìÍÕ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£²¶¤ÏÍò¤¬²á¤®¤ë¤Î¤ò¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ä¡£Ç«¡¹¤µ¤ó¤È¤¤¤¦±ü¤µ¤ó¤¬¥¬¥ó¥¬¥ó¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥´¥¸¥éÂÐ¥¬¥á¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿
¡¡¹âÎð¤ÎÊì¿Æ¤¬Â¾³¦¤·¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ëÎëÌÚ²È¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ä»ºÊ¬³ä¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ä¹½÷¡¦º´Æ£Îé»Ò¡ÊÂçÄÍÇ«¡¹¡Ë¤È¼¡½÷¡¦ÅÄÃæÁïÈþ¡ÊÍ¿¹Ìé¼Â¡Ë¤Ï¼Â²È¤ò½èÊ¬¤·¤¿ÇäµÑ¶â¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¬¡¢ÄïÉ×ÉØ¤ÏÀ×·Ñ¤®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÅÚÃÏ²È²°¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ØË´¤Ä¹ÃË¤ÎºÊ¡¦ÎëÌÚÁáÉÄ¡ÊÃæ»³Ç¦¡Ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡ÈÁèÂ²¡É¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¾¾ËÜÌÀ»Ò¡¢¤¿¤Ä¤Ê¤ê¡¢¿¿ÌÚ·ÃÌ¤¡¢Á¥¥ö»³Å¯¡¢ÅÏÊÕÂóÌï¡¢Æ£Â¼Ëá¼ÂÌé´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ä»ºÁêÂ³¤á¤°¤êÂçÙæ¤á¤¹¤ë°ì²È¤¬½¸·ë¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤
¡¡°ä»ºÁêÂ³¤ÇÙæ¤á¤ë»ÐËåÌò¤Ç½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£ÂçÄÍ¤Ïµ¤¤Î¶¯¤¤Ä¹½÷¤Îº´Æ£Îé»ÒÌò¤Ç¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Æ¡ª¥Ð¥È¥ë¤Ê¤»¤ê¤Õ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤»¤ê¤Õ¤ò¸À¤¤½ª¤ï¤ëÅÙ¤Ë¡Ø¤³¤ï¡Á¤¤¡ª¡Ù¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿Í´Ö¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¡¢¤ª¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤±¤Éº¬Äì¤Ë¤ÏÊì¤òË´¤¯¤·¤¿Èá¤·¤ß¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Îé»Ò¤ÎÉ×¡¦º´Æ£À¿°ìÌò¤ÎÀîÀ¥ÍÛÂÀ¤Ï¡ÖÃË¤Ê¤ó¤ÆÂùÎ®¤ÎÃæ¤Î¸Ï¤ìÍÕ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£²¶¤ÏÍò¤¬²á¤®¤ë¤Î¤ò¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ä¡£Ç«¡¹¤µ¤ó¤È¤¤¤¦±ü¤µ¤ó¤¬¥¬¥ó¥¬¥ó¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥´¥¸¥éÂÐ¥¬¥á¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿
¡¡¹âÎð¤ÎÊì¿Æ¤¬Â¾³¦¤·¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ëÎëÌÚ²È¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ä»ºÊ¬³ä¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ä¹½÷¡¦º´Æ£Îé»Ò¡ÊÂçÄÍÇ«¡¹¡Ë¤È¼¡½÷¡¦ÅÄÃæÁïÈþ¡ÊÍ¿¹Ìé¼Â¡Ë¤Ï¼Â²È¤ò½èÊ¬¤·¤¿ÇäµÑ¶â¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¬¡¢ÄïÉ×ÉØ¤ÏÀ×·Ñ¤®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÅÚÃÏ²È²°¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ØË´¤Ä¹ÃË¤ÎºÊ¡¦ÎëÌÚÁáÉÄ¡ÊÃæ»³Ç¦¡Ë¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¡ÈÁèÂ²¡É¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¾¾ËÜÌÀ»Ò¡¢¤¿¤Ä¤Ê¤ê¡¢¿¿ÌÚ·ÃÌ¤¡¢Á¥¥ö»³Å¯¡¢ÅÏÊÕÂóÌï¡¢Æ£Â¼Ëá¼ÂÌé´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£