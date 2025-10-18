¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¡ÆüËÜºâÃÄ²ñÄ¹¾Þ¡ÛÌî¸ý¾¡¹°¡¡½àÍ¥11R²÷¾¡¤ÇÍ¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¡¡¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¤Î5Æü´Ö³«ºÅ¡ÖÆüËÜºâÃÄ²ñÄ¹¾Þ¡×¤Ï¡¢18Æü¤Ë4ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Í½Áª6°ÌÄÌ²á¤ÎÌî¸ý¾¡¹°¡Ê38¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬¡¢½àÍ¥11R¤Ç3¥³¡¼¥¹¤«¤éÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤Ê·þ¤ê¤ò·«¤ê½Ð¤·²÷¾¡¡¢Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°¸¡Æü¤Ï¡Ö¸ÍÅÄ¤ÎÄ´À°¤Ï¤¤¤Ä¤âÆñ¤·¤¤¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à47¹æµ¡¤ò½àÍ¥¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÀï¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¡£¡ÖÄ«¤Ï½Å¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ï¹¥¤ß¤Î´¶¤¸¡¢²óÅ¾¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÀµ²ò¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö½àÍ¥¤¬°ìÈÖ¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢À°È÷¤ÏÂçÉý¤Ë¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹²¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¥¹¥í¡¼¤ÎÊý¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥³¥ó¥Þ10¤¯¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤¦¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£
¡¡¤½¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ï2¹æÄú¡£¼«ºß¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¶î»È¤·¤ÆÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£