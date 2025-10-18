Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

18Æü¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¡¢¥­¥Î¥³ºÎ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï64ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢18Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢¡Ö¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃËÀ­¤ÎºÊ¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï¿¹ÎÓ¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¥­¥Î¥³ºÎ¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤ÍÆÂÎ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£