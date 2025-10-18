Ç¯´ÖÆþ¾ì¼Ô¿·µÏ¿¤Î°ìÀï¤Ç¡ÄGÂçºå»Ø´ø´±¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¡£Áª¼ê¿®¤¸¤¿¡×¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¹¹¤»¤º
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¡¡GÂçºå¡¡0¡½5¡¡Çð¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¡Ë
¡¡20Ç¯11·î¤ÎÀîºêFÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë5ÅÀº¹Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿GÂçºå¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹´ÆÆÄ¤¬Á´ÌÌ¼Õºá¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï3Ëü282¿Í¤¬½¸¤¤¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤á¤ÆÇ¯´ÖÆþ¾ì¼Ô¿ô50Ëü¿ÍÆÍÇË¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤È»î¹ç¸å¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¦¡£Á´ÀÕÇ¤¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈØÞØ¬¤·¤¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÃúÇ«¤Ë±þ¤¸¤ë¼Áµ¿±þÅú¤â¸ÀÍÕ¾¯¤Ê¡£¡ÖÁá¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹Î®¤ì¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤ÆÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤¬¡¢4ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¤Ç¤â¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÊÑ¹¹¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£Áª¼ê¤ò¿®¤¸¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÎ×¤ó¤À¤³¤È¤â¡Ö¤½¤ì¤â¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ç½Ð¤¿¤Î¤Ç´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤ÏÃæ3Æü¤Ç¥Û¡¼¥àACL2¥Ê¥à¥Ç¥£¥óÀï¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼¡¤Ë¸þ¤«¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£