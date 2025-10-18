²ÆÈÁ¡ÖºîÉÊ¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ÊªÀ¨¤¯¤ª¼Çµï¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×Çä¤ì¤Ã»ÒµÓËÜ²È·Ý¿Í
¡¡½÷Í¥¤Î²ÆÈÁ¡Ê34¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºîÉÊ¤Ë½Ð¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¤¬ÊªÀ¨¤¯¤ª¼Çµï¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë·Ý¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤Ï²ÆÈÁ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÇµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ò¼èºà¡£´éÊæ¤¬¡Ö¤è¤¯¾£Ìî¤µ¤ó¡Ê¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ë¤ÎµÓËÜ¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¡¢²ÆÈÁ¤Ï¡Ö²Í¶õOLÆüµ¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡×¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¥Ð¥«¥ê¥º¥àµÓËÜºîÉÊ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÆÈÁ¤Ï¡Ö¡Ê¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÎºîÉÊ¤Ï¡ËÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¾£Ìî¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ÊªÀ¨¤¯¤ª¼Çµï¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¥»¥ê¥Õ¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢À¨¤¤¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×¡£
¡¡¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬¤â¡ÖÌÌÇò¤¤ËÜ¤«¤¯¤è¤Í¡¢¤³¤¤¤Ä¡£ÊªÀ¨¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤¤¤¤¤Î¤è¡×¤ÈË«¤á¤ë¤È¡¢²ÆÈÁ¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤â¤¤¤¤¤·¡¢µÓËÜ¤ÎÃÊ³¬¤ÇÀ¨¤¤¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡È¤¢¤ì¡¢¤³¤ó¤Ê¼«Á³¤Ê¤ª¼Çµï¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡¢»ä¡É¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¡¢¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¥Û¡¼¥à»Å»ö¤Ã¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£